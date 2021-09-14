Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Independent заявил, что Украина уже сделала для себя определенные выводы и больше не может с серьезностью относиться к тем обещаниям и словам поддержки, которые озвучивают нам западные лидеры во время официальных встреч. По его мнению, Украине нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля, а также начать менять вектор, как внутри страны, так и внешне. Он считает, что главными союзниками нашей страны теперь становятся армия, дипломатия и украинский народ.

Острая критика Запада: почему украинская власть сменила риторику - фото из открытых источников

Ранее с критикой Запада выступал президент Владимир Зеленский (за недопуск в ЕС и НАТО, за "Северный поток-2", за недостаточную помощь в отражении российской агрессии).

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобную риторику украинских властей.

Когда нам приводят как позитивный пример Израиль, почему-то забывают акцентировать, что в основе этого во многом лежит культ защитника страны

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает, что в части иной социальной организации общества в стране, которая воюет и которой жить в окружении нескольких нестабильных во всех отношениях государств (Россия, Беларусь), важно понимать, что стране нужен стержень.

"Российская империя использует весь арсенал (военную агрессию, агрессивную дипломатию, энергетический шантаж, операции спецслужб, информационно-психологическое давление через подконтрольные псевдоукраинские СМИ, которых, к счастью, сейчас стало меньше), чтобы расшатать наше общество, максимально разделить его. И когда нам приводят как позитивный пример Израиль, живущий и успешно развивающийся, несмотря на десятилетия войны и террористической угрозы, почему-то забывают акцентировать, что в основе этого во многом лежит культ защитника страны. Именно он объединяет и цементирует общество, – отмечает Андрей Сенченко. – Как известно, в Израиле лишь служба в армии открывает молодежи двери в политику, на госслужбу, в бизнес. Так формируется стержень государства. Настоящая национальная элита. Не на связях и деньгах, не на пресловутом кумовстве".

По мнению эксперта, если мы хотим реального изменения, реального прорыва, нам следует сделать ставку именно на Вооруженные силы Украины. И, как минимум:

– закрепить на законодательном уровне исключительное право на службу и работу в правоохранительных органах, судебной системе и на госслужбе для тех, кто прошел военную службу в ВСУ;

– ввести, помимо основного контакта на службу в армии, предварительный стодневный контракт (чтобы каждый желающий мог добровольно пройти интенсивную подготовку в рамках военной службы, получив своеобразный ключ к дальнейшей карьере как в армии, так и на "гражданке");

– узаконить право на получение образования за счет государства для тех, кто служит или отслужил в армии;

– создать условия для включения молодежи в период службы и после ее завершения в создание новой военной техники, вооружения, систем управления и связи и так далее.

"И, конечно, важны реальное реформирование ВСУ, смена кадровой политики, полноценное обеспечение военнослужащих жильем", – отмечает Андрей Сенченко.

По его мнению, в части внешнеполитической речь не может идти о смене вектора, условно говоря, с Запада на Восток.

"Скорее о том, чтобы меньше усилий и драгоценного времени тратить на пустые разговоры с нашими – пусть и партнерами, но, которые ими же декларируемые ценности разменивают на свое благополучие, сытую-спокойную жизнь. Поэтому нам важно сосредоточиться на организации совместных усилий с теми европейскими странами, которые имеют с нами одно понимание вопросов безопасности, – уверен Андрей Сенченко. – В первую очередь – это Польша, Балтийские государства и ряд других стран Восточной и Северной Европы. Конечно, следует укреплять связи с партнером, который демонстрирует достаточно последовательную линию – это Великобритания. И, понятно, США, от которых мы имеем реальную поддержку, в том числе в вооружении. Это не значит, что мы порвем взаимоотношения с нормандскими партнерами – Францией и Германией. Но просто рассчитывать только на них в ситуации их определенной непоследовательности явно небезопасно и беспечно с нашей стороны".

Наша власть таки убедилась, что она в мире никому не интересна, и поэтому никто не намерен решать за нас наши проблемы

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает:

"Большинство громогласных заявлений наших руководителей, министра Дмитрия Кулебы, в частности – это не стратегия, потому что они толком не знают, что такое стратегия в принципе. Но это и не блеф, который является продуманной формой поведения для достижения желательных результатов, то есть, элементом тактики. Потому что и тактикой наша власть не очень владеет".

По мнению аналитика, подобные заявления – рефлекторная психологическая реакция, подобная, например, слезам из глаз, если человека обидели.

"Наша власть таки убедилась, что она в мире никому не интересна, и поэтому никто не намерен решать за нас наши проблемы. И вот в ответ идет такая реакция обиженных организмов – мол, если вы такие нечуткие, то мы срочно вырастем, внезапно станем сильными и умными, как Израиль, и всем обидчикам страшно отомстим… Предельно инфантильная реакция, напоминающая анекдот о том, как мышам стать ежиками, чтобы на них никто не нападал", – резюмирует Александр Кочетков.

Ранее издание "Комментарии" писали, помогут ли Штаты урегулировать конфликт на Донбассе.

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