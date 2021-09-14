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Украина выбирает путь Израиля: Кулеба сделал заявление

Кулеба уверен, Украине нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля

сегодня, 13:00
Автор:

Кравцев Сергей

Украина должна перенять опыт Израиля и постепенно начать превращаться в гибкое военное государство. Одних лишь заверений и обещаний о поддержке для официального Киева уже недостаточно. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для The Independent.

Украина выбирает путь Израиля: Кулеба сделал заявление

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба открыто заявил, что Украина уже сделала для себя определенные выводы и больше не может с серьезностью относиться к тем обещаниям и словам поддержки, которые озвучивают западные лидеры во время официальных встреч с представителями Украины.

Глава МИД отметил, преодолевая ряд вызовов сегодня Украина может рассчитывать только на свои силы. Поэтому единственный путь, который сегодня считается возможным для Украины – это перенимание опыта Израиля. Гибкое военное государство – это реальность для Украины.

Украинский дипломат подчеркнул, те обстоятельства, с которыми сегодня столкнулась Украина, не оставляют другого выбора, кроме как начать менять вектор, как внутри страны, так и внешне. Главными союзниками Украины теперь становятся армия, дипломатия и украинский народ. Это три составляющих, которые помогут выжить. 

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Зеленский заявил, что без Украины Европейский Союз и НАТО лишь потеряют. Если же и дальше в ЕС и НАТО будут занимать позицию неопределенности по вопросу членства Украины, то этим лишь укрепят Россию. Также глава государства дал понять, что нет смысла обсуждать членство Украины в ЕКС и НАТО в какой-то далекой перспективе, потому как страна уже сейчас готова к такому шагу, дальше лишь дело за Западом. 


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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-war-west-b1919145.html
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