Ставка на США: помогут ли Штаты урегулировать конфликт на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что США нужно активнее привлекать к переговорам с Россией по Донбассу.

Ставка на США: помогут ли Штаты оказать давление на Россию - фото из открытых источников

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве уверяла, что Штаты готовы присоединиться к "нормандскому формату”" или предоставлять поддержку параллельно. При этом пока такого привлечения не видно.

Почему? Что мешает США оказать большее давление на РФ и помочь хотя бы решить конфликт на Донбассе? Эксперты оценили ситуацию для портала "Комментарии".

Конфликт на Донбассе – лишь инструмент для усиления тех или иных переговорных позиций в треугольнике США-РФ-Китай

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает следующим образом:

"Возможно, кто-то забыл, что инициатива нормандского формата исходила в 2014 года от тогдашнего президента Франции – Франсуа Олланда. Именно он пригласил 6 июня 2014-го в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников, глав России и Украины для переговоров по урегулированию конфликта. При этом заручился поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель. То есть, добавлять кого-то в нормандский формат должен, по логике, его формальный организатор. Но от действующего президента Франции – Эмманюэля Макрона – мы подобных инициатив не слышали".

К тому же, отмечает эксперт, тут важно согласие всех сторон данного формата. А оно, похоже, касательно привлечения США, есть только у Украины.

"Более того – администрацию Байдена, похоже, не интересует Украина как таковая. Для США куда важнее расстановка сил для балансирования в отношениях с Китаем. И Штаты хотят привлечь на свою сторону Россию. Или хотя бы добиться, чтобы та сохраняла нейтралитет. И ясно, что участие/не участие США в вопросах Донбасса может быть дополнительным фактором давления на Кремль или пряника для него же", – подчеркивает Андрей Мишин.

По его мнению, интересы Украины тут однозначно учитывать не будут. В первую очередь – интересы США. А конфликт на Донбассе – лишь инструмент для усиления тех или иных переговорных позиций в треугольнике США-РФ-Китай.

"Посмотрите, как витиевато Нуланд сказала: "Мы готовы участвовать в любом виде – будь-то в "нормандском формате" или в параллельной поддержке – если стороны увидят способ, которым мы можем помочь". Это не поддержка, не конкретика, а дипломатический уход от обсуждения проблемы", – резюмирует Андрей Мишин.

У Белого дома сегодня есть реальные и мощные рычаги геополитического давления на Россию, которые могут поставить на место Путина и его окружение

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан акцентирует, что руководство Украины сегодня буквально носится на руках с идеей подключения США к переговорному формату по войне на Донбассе.

"Именно с такой главной задачей ехал президент Зеленский в Вашингтон на встречу с Байденом. Об этом постоянно говорят представители Офиса президента Украины. Об этом же недавно напомнил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, прямо заявивший: "Главное, что б Америка была в игре!". Чаяния и интересы украинской стороны понятны. Переговоры с Кремлём находятся в глухом углу, откуда их за семь лет войны не смогла вывести ни главная переговорщица ЕС, немецкий канцлер Ангела Меркель, ни молодой и амбициозный французский президент Эмманюэль Макрон. Киев абсолютно обосновано полагает, что ситуацию может решить прямое подключения США. И это действительно так – у Белого дома сегодня есть реальные и мощные рычаги геополитического давления на Россию, которые могут поставить на место Путина и его окружение", – считает Александр Курбан.

По его мнению, США могут сегодня принудить РФ, если не полностью прекратить эскалацию конфликта на Донбассе, то, как минимум, затушить его и направить переговоры по этому вопросу в конструктивное русло.

"Могут, однако, не проявляют в этом вопросе инициативы. И не спешат давать конкретных ответов на просьбы украинской стороны, – отмечает эксперт. – Многие пророссийски настроенные медиа и эксперты в Украине, а также абсолютное большинство российских СМИ и экспертов, исходя из этой ситуации, активно артикулируют тезис, что США отказались от поддержки Украины – и в перспективе будут сворачивать свою помощь. В пример приводится ситуация с Афганистаном, где, по их словам, американцы бросили на произвол судьбы своих протеже".

Однако это, уверен Александр Курбан, далеко не так. Ситуация в Афганистане и в Украине, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

"В Афганистане США отказались продолжать сизифов труд по вытаскиванию страны из исламского средневековья. Штаты сменили тактику физического присутствия на механизм дистанционного геополитического регулирования ситуации в данном регионе. В Украине же Вашингтон имеет более долговременные и системные интересы и изменения в этом вопросе пока не предвидятся. Ярким тому подтверждением является тот факт, что американским правительством была увеличена материально-техническая помощь украинской армии на $60 млн, а так же расширены другие программы политического и социально-экономического сотрудничества", – аргументирует Александр Курбан.

Так почему же на фоне официальных деклараций о союзнических отношениях с Украиной и увеличения материально-технической помощи, США не спешит включаться в переговорный процесс по Донбассу? По мнению эксперта, дело в том, что наши западные союзники больше не видят в РФ, ослабленной санкциями и внутренними проблемами, серьезного геополитического противника.

"Сегодня главной заботой Госдепа США является сделать так, чтоб Россия окончательно не развалилась и не стала безоговорочным союзником Пекина в американо-китайском геополитическом гибридном конфликте. Развал РФ означал бы появление на её месте 4-5 независимых государственных объединений с ядерным оружием и местными криминально-олигархическими элитами во главе. В таком случае, договариваться стало бы в пять раз сложнее, – поясняет Александр Курбан. – Также при таких раскладах Китай точно смог бы усилить свои позиции, взяв под контроль большие территории РФ с богатыми ресурсами. Вывод из этой ситуации – США сегодня заинтересованы в союзнических или, как минимум, нейтральных позициях Кремля в подходящем к апогею конфликте Пекина и Вашингтона".

Отмеченное выше не означает, что США вернут Украину в сферу прямого влияния РФ или допустят прямую агрессию Кремля, отмечает эксперт. По его мнению, на ближайшие 20-30 лет для нас гарантирован прозападный вектор развития. Украину будут поддерживать, помогать и защищать всеми возможными способами. Просто сейчас нет смысла делать это демонстративно.

"К сожалению, мечта украинских патриотов о развале РФ, скорее всего, так и не будет осуществлена, – продолжает Александр Курбан. – Жаль, что наш новый главнокомандующий, Валерий Залужный, не сможет реализовать своё желание – прокатиться на украинском танке по Красной площади и Арбату. Но таковы реалии современной геополитики. Полная победа одной страны над другой, в чистом виде, это мина замедленного действия на будущее – в виде ущемленных национальных амбиций и желаний реванша. История третьего рейха и путинской России – яркое тому свидетельство. Поэтому наша задача на сегодня, как сказал один известный политик, – "стой, где стоишь, борись тем, что у тебя есть – и ты победишь". Собственно, мы уже победили в войне с РФ, отстояв свою независимость, т.к. именно в оккупации ВСЕЙ Украины и состоял план Кремля. Просто мы этого еще не понимаем. Это будут понимать и четко знать наши дети и внуки, которые будут учить в школе историю независимой и успешной Украины лет через тридцать".

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