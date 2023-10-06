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Орбан заявил об "изнасиловании" Венгрии

Виктор Орбан сделал очередное заявление, направленное против миграционной политики Евросоюза

6 октября 2023, 20:45
Автор:
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Константин Куликов
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал миграционную политику Евросоюза. В этот раз в свои союзники он записал Польшу, которая переживает миграционный скандал — ее чиновников Брюссель обвиняет в торговле визами. Об этом сообщают "Комментарии".

Орбан заявил об "изнасиловании" Венгрии

Виктор Орбан и его заявление в соцсети

"Брюссель законно изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им "Миграционный пакт". Поэтому компромиссов по вопросам миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы. Мы защитим наши границы и от мигрантов, и от брюссельских бюрократов!", — заявил Виктор Орбан, которого СМИ называют "другом Путина" за его многочисленные антиукраинские и антиевропейские заявления.


Напомним, что на фоне продолжающегося наплыва нелегальных мигрантов из Африки в Италию и другие страны европейского Средиземноморья, в ЕС начали процесс согласования нового миграционного пакта ЕС, который предлагает правила распределения мигрантов по территории стран Евросоюза. Проект о перераспределении мигрантов внутри территории Евросоюза предлагает общие правила, которые будут применяться в случае возникновения проблемы непредвиденного и массового прибытия мигрантов, ищущих убежище в ЕС, как это происходило в 2015-2016 годах.

Против этого пакта выступают Венгрия и Польша, где при власти консервативные политические силы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обещал наложить вето на проект соглашения.

Тем не менее, основные элементы нового миграционного пакта ЕС были согласованы 4 октября.

Теперь помощь стране, испытывающей миграционное давление, будет обязательной для всех стран ЕС. Она будет включать (на выбор) финансовую поддержку или расселение мигрантов на своей территории.

Тем временем, страна ЕС опять поменяла свою позицию по вопросу помощи Украине.

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