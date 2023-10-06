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Страна ЕС опять поменяла свою позицию по вопросу помощи Украине

У президента Словакии дезавуировали свое прежнее заявление о сокращении военной помощи Украине

сегодня, 19:36
Автор:
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Константин Куликов
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Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что военная помощь Украине от ее страны будет продолжаться. Эти слова противоречат ранее озвученной позиции о сокращении помощи Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

Страна ЕС опять поменяла свою позицию по вопросу помощи Украине

Зузана Чапутова

"Словацкая военная помощь Украине должна продолжаться. Я уважаю итоги парламентских выборов и негативную позицию партии, ведущей коалиционные переговоры. Но любая словацкая администрация должна понимать, что речь идёт о безопасности Украины в такой же степени, как и о собственной безопасности Словакии", — написала Чапутова в соцсети.


Напомним, что ранее на парламентских выборах в Словакии победила антиукраинская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо. 

Журналистам стало известно, что министерство обороны Словакии уже подготовило новый пакет военной помощи Украине, реагируя на те запросы, которые есть у украинской армии. Утвердить эту помощь могло бы технократическое правительство Людовита Одора. Но здесь свое слово решила сказать президент Зузана Чапутова, которая и приняла решение заблокировать предоставление помощи Киеву. Издание "Dennik N" поинтересовалось у представителя Чапутовой Мартина Стрижинца, почему президент кардинально изменила свою позицию. На это в офисе Чапутовой ответили, что своим шагом глава страны дала понять, что она "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD давал обещание избирателям "не давать Украине ни одного патрона". 

Тем временем, Лукашенко "похвалил" Зеленского: "Он все делает правильно".

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