Лукашенко "похвалил" Зеленского: "Он все делает правильно"

Глава Белоруси Александр Лукашенко считает, что западные союзники "кинули" Владимира Зеленского, пообещав сначала военную и экономическую помощь главе украинского государства, в случае продолжения борьбы Украины, а сейчас постепенно отказываются от своих слов. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко - союзник Путина

Отвечая на вопросы журналистов на военном полигоне, Лукашенко не обошелся без кремлевских клише о "войне до последнего украинца". Мол, руководство Украины взяло на себя обязательства вести войну против России после западных обещаний военной поддержки. Именно поэтому, считает Лукашенко, Зеленский позволяет себе вести по отношению к западным союзникам дерзко — он требует соблюдения ранее данных ему неофициальных обещаний.

"Зеленский ведет себя абсолютно правильно, — заявил Лукашенко, сперва, ссылаясь на СМИ, назвав его "попрошайкой". — Когда начиналась эта бойня... американцы в ходе переговоров сказали "Володя, будем воевать, мы тебе сделаем все. Ты будешь воевать до последнего украинца, а мы мобилизуем тебе все, что можно в поддержку — деньги, вооружения и прочее"... Он "до последнего украинца" воюет, а они то, что обещали или не вовремя делают или не дают, что обещали... Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому, поэтому Владимир Александрович им говорит: "Негодяи", я образно говорю, "Почему вы не делаете, что обещали". Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была?"

По мнению Лукашенко, это "глубинная вещь", которая определяет отношения Зеленского и руководителей стран Запада.

- Зеленский ведет себя правильно, но он понимает, что его кинули, — заявляет белорусский диктатор.

Напомним, что в 2019 году президент Лукашенко гарантировал, что из Белоруси в Украину могут приехать только на тракторе, а не на танке. Тем не менее, именно с территории Белоруси РФ атаковала в феврале 2022 года. Кроме того, он давал гарантии безопасности главарю ЧВК "Вагнер" Пригожину, но после его смерти открестился от этих слов.

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