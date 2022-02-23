Одна из стран ЕС предлагает запретить выдачу европейских виз россиянам

В Латвии предложили оставить россиян без европейских виз. Об этом пишет издание ТСН.

Латвия предлагает оставить россиян без европейских виз

Глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс высказал предложение о приостановке выдачи туристических виз ЕС гражданам Российской Федерации. Кроме того, Колс заявил о необходимости введения финансово-экономических санкций против РФ.

"Политику Москвы поддерживают более семидесяти процентов населения РФ, которые считают, что Североатлантический Альянс является агрессором и эскалатором ситуации, и поэтому Российская Федерация имеет полное право и даже обязана принять ответные меры. Если такова позиция общества в России, то это не сходится с тем, что они собираются отдыхать в агрессивных странах", — передает издание ТСН слова Рихарда Колса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что нардеп эмоционально поздравил российских военных с Днем защитника Отечества. В своем выступлении Алексей Гончаренко заявил, что ни один русский солдат живым из Украины не вернется, поэтому призвал русскую армию складывать оружие.

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