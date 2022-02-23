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Одна из стран ЕС предлагает запретить выдачу европейских виз россиянам

Рихард Колс высказал предложение о приостановке выдачи туристических виз ЕС гражданам Российской Федерации

сегодня, 16:11
Автор:

Денис Подставной
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В Латвии предложили оставить россиян без европейских виз. Об этом пишет издание ТСН. 

Одна из стран ЕС предлагает запретить выдачу европейских виз россиянам

Латвия предлагает оставить россиян без европейских виз

Глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс высказал предложение о приостановке выдачи туристических виз ЕС гражданам Российской Федерации. Кроме того, Колс заявил о необходимости введения финансово-экономических санкций против РФ.

"Политику Москвы поддерживают более семидесяти процентов населения РФ, которые считают, что Североатлантический Альянс является агрессором и эскалатором ситуации, и поэтому Российская Федерация имеет полное право и даже обязана принять ответные меры. Если такова позиция общества в России, то это не сходится с тем, что они собираются отдыхать в агрессивных странах", — передает издание ТСН слова Рихарда Колса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что нардеп эмоционально поздравил российских военных с Днем защитника Отечества. В своем выступлении Алексей Гончаренко заявил, что ни один русский солдат живым из Украины не вернется, поэтому призвал русскую армию складывать оружие. 

Читайте также об особом порядке финансирования обороны: нардеп рассказала, что предусматривает этот законопроект. Юлия Тимошенко рассказала, как будет работать закон "Об особом порядке финансирования обороны страны". 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Минздраве опровергли информацию об эвакуации медучреждений. В Минздраве не планируют эвакуацию медицинских учреждений ни из Киева, ни из других городов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

"Комментарии" сообщали о том, что Эрдоган высказался о непростом выборе между Украиной и Россией. Президент Турции заявил, что Турция не может выбирать между Украиной и Россией. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/politika/v-latvii-predlozhili-ostavit-rossiyan-bez-evropeyskih-viz-1985200.html
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