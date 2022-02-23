Особый порядок финансирования обороны: нардеп рассказала, что предусматривает этот законопроект

Лидер "Батькивщины" рассказала, что сегодня Рада проголосовала в целом за законопроект об особом порядке финансирования обороны страны. По ее словам, он позволит правительству финансировать любые расходы на оборону, документ приняли на 3 месяца. Об этом Тимошенко заявили на брифинге, сообщают "Комментарии".

Юлия Тимошенко (фото из открытых источников)

"Хочу сообщить вам, что Украина оказалась в чрезвычайно сложном состоянии. Сегодня каждую минуту практически обостряются военные действия на линии разграничения. Даже объявили в РФ линией, якобы ограничивающей территорию "ЛНР" и "ДНР" так называемых, объявили линией границы. Это значит, что от нашей армии будет зависеть, выстоит ли Украина и насколько сильно. Нет никаких сомнений – Украина выстоит. Но, когда сейчас прекратились переговоры за мир, когда отозваны посольства, когда мы видим, что даже иностранные инструкторы отозваны из нашей армии. В это время мы должны осознать, что Украина должна полагаться на себя, именно для того, чтобы обеспечить финансами армию. Наша команда предложила путь, который никогда не использовался в Украине, что заключается в том, чтобы на период военной агрессии, обострения, принять закон, предусматривающий, что все 100% казначейского счета, доходов бюджета находятся в распоряжении Правительства и оно может распоряжаться и сумму, необходимую на оборону, выделить по решению правительства. То есть, все остальные статьи бюджета будут играть второстепенную роль, по отношению к расходам на оборону. Это значит, что с сегодняшнего дня ограничений на украинскую армию, систему обороны ВСУ, существовать не будет. Такой законопроект мы разработали, подписали его все лидеры фракций. Только его провели в первом чтении и провели его в целом, а также проголосовали за немедленную передачу президенту Украины на подпись. С момента подписания президентом для наших вооруженных сил обороны открыта зеленая линия на финансирование на все нужды, которые нужны для защиты нашей страны",- заявила Тимошенко.

Юлия Тимошенко сообщила, что закон "Об особом порядке финансирования обороны страны" принят на 3 месяца, но в случае необходимости Совет продолжит его применение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что депутаты рассказали, что означает "адаптивное" чрезвычайное положение и кто будет руководить на местах.

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