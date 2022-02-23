Нардеп эмоционально поздравил российских военных с Днем защитника Отечества: добро пожаловать в ад (ВИДЕО)

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Людмила Слободенюк
Алексей Гончаренко на заседании Веховной Рады взял слово и обратился к военным Вооруженных сил Российской Федерации. В своем выступлении он эмоционально призвал солдат вражеской армии спасать свою жизнь и не идти наступлением на украинскую землю. Передает портал "Комментарии".
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко во время выступления в Верховной Раде сегодня, 23 февраля, обратился к российским военным с призывом сложить оружие и не пересекать границы территории Украины. Он напомнил, что сегодня в России отмечают государственный праздник – День защитника Отечества. В своем выступлении он подчеркнул намерение украинской армии защищать каждый метр своей земли.
Ранее "Комментарии" писали о том, что РФ приступила к срочной эвакуации работников всех диппредставительств в нашей стране. Информацию о немедленной эвакуации подтвердили корреспонденту российского ТАСС в посольстве РФ в Киеве.
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