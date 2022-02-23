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Нардеп эмоционально поздравил российских военных с Днем защитника Отечества: добро пожаловать в ад (ВИДЕО)

В своем выступлении Алексей Гончаренко заявил, что ни один русский солдат живым из Украины не вернется, поэтому призвал русскую армию складывать оружие

сегодня, 15:16
Автор:

Людмила Слободенюк
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Алексей Гончаренко на заседании Веховной Рады взял слово и обратился к военным Вооруженных сил Российской Федерации. В своем выступлении он эмоционально призвал солдат вражеской армии спасать свою жизнь и не идти наступлением на украинскую землю. Передает портал "Комментарии".

Нардеп эмоционально поздравил российских военных с Днем защитника Отечества: добро пожаловать в ад (ВИДЕО)

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко во время выступления в Верховной Раде сегодня, 23 февраля, обратился к российским военным с призывом сложить оружие и не пересекать границы территории Украины. Он напомнил, что сегодня в России отмечают государственный праздник – День защитника Отечества. В своем выступлении он подчеркнул намерение украинской армии защищать каждый метр своей земли.

"Сегодня — 23 февраля, и в России будут рассказывать о "Дне защитника отечества", что-то будут говорить своим солдатам: "Давайте, несите русский мир". Я хочу обратиться к русским солдатам — вас здесь ничего и никто здесь не ждет: ни жители Мариуполя, Краматорска, Харькова, Одессы, Киева с цветами в руках. Мы вас ждем с "джевелинами" и с оружием.. Если вы к нам зайдете, вы отсюда уже никогда не выйдете. Это мы вам можем обещать. "Добро пожаловать в ад!". Мы вам можем обещать, что вы умрете, если вы зайдете в нашу страну, и ваши генералы, которые бросают вас в эту мясорубку,  будут первыми бежать, поэтому сейчас уже бросайте оружие, идите домой к своим детям, семьям и женщинам, здесь вам нечего делать. Это не ваша земля и никогда ею не будет", — заявил Алексей Гончаренко с трибуны.

Ранее "Комментарии" писали о том, что РФ приступила к срочной эвакуации работников всех диппредставительств в нашей стране. Информацию о немедленной эвакуации подтвердили корреспонденту российского ТАСС в посольстве РФ в Киеве.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ziVzoUVv64M
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