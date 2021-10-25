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Арестович назвал лучший выход для РФ в ситуации с оккупацией Донбасса и Крыма

Арестович считает, что Путин доиграется, что украинские ракеты будут направлены на Москву

сегодня, 10:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Между Украиной и Россией возможен адекватный двусторонний диалог относительно членства Украины в НАТО только после того, как Москва выведет свои вооруженные формирования из Крыма и Донбасса и выплатит репарации Киеву за период оккупации. Это будет лучший выход для РФ из ситуации, которая сложилась. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Арестович назвал лучший выход для РФ в ситуации с оккупацией Донбасса и Крыма

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

По мнению Арестовича, пока Россия не приняла решение о деоккупации Донбасса – нет смысла обсуждать угрозы, которые видит для себя Кремль в вопросе вступления в Альянс Украины. Пока же переговоры между Украиной и Россией невозможны, потому что два государства не готовы воспринимать те аргументы, которые могут быть озвучены, ведь две страны находятся фактически в состоянии войны и есть противниками. Алексей Арестович подчеркнул, к сложившейся ситуации привела именно Россия.

По словам Арестовича, своими же заявлениями по "красных линиях" относительно членства Украины в НАТО президент РФ Путин может добиться лишь того, что украинские ракеты в один прекрасный момент будут направлены на Москву. И это может произойти в какое-то ближайшее обозримое время. Алексей Арестович сообщил, что Украина уже активно работает над своей ракетной программой. Поэтому вовсе не составит труда украинским ракетам достать до Москвы. При этом спикер украинской делегации в ТКГ называет такие намерения Украины паритетными действиями, поясняя. Что такого никогда бы не произошло, если бы не российская агрессия.

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Источник: https://kanaldom.tv/putin-doigraetsya-do-togo-chto-ukrainskie-rakety-budut-naczeleny-na-moskvu-arestovich/
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