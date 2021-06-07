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О чем Зеленский будет говорить с Байденом в телефонном разговоре

7 июня украинский гарант проведет телефонный разговор с американским президентом

сегодня, 18:19
Автор:

Данило Матюха

7 июня президент Украины Владимир Зеленский собирается провести телефонный разговор с лидером США Джо Байденом. Об этом со ссылкой на руководителя Офиса президента Михаила Подоляка передает Интерфакс-Украина.

О чем Зеленский будет говорить с Байденом в телефонном разговоре

Владимир Зеленский - фото: Getty images

Телефонные переговоры должны состояться сегодня вечером. Политики собираются обсуждать вопросы безопасности и ситуацию на Донбассе.

"Сегодня состоится телефонный разговор двух президентов — Украины и США. Цель разговора очевидна — обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности, а также уточнение партнерских позиций по ситуации на украинском Донбассе", — сообщает Подоляк.

Напомним, что в Белом доме рассматривали возможность приглашения украинского государственного главы Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Но после смены руководства "Нафтогаза" американские чиновники отменили свое решение.

ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до 16 июня. Однако украинский лидер понимает, что из-за плотного графика президента США этого может не произойти.

Также интернет-издание "Комментарии" писало, что в Соединенных Штатах Америки, Российской Федерации, Европе и Украине готовятся к саммиту американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

В контексте подготовки к этим переговорам российские, американские и украинские чиновники делают ряд заявлений. Путин заявил, что РФ не хочет прекращать использовать доллар, обвинив США в использовании доминирования валюты для санкций и предупредив, что эта политика может отразиться на Вашингтоне.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/748739.html
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