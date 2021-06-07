Зеленский о возможной встречи с Байденом до саммита с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до 16 июня, но понимает, что из-за графика президента США этого может не случиться.Об этом глава государства сказал в интервью сайту Axios.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

"Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей", — заявил украинский лидер.

По словам украинского президента, говоря о предстоящем саммите президентов США и России, представители Байдена пока не связывались с украинскими властями для консультаций.

"Еще нет, и я полагаю, решение лежит на них", — сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что если США решат не совещаться с Украиной, то это будет большой ошибкой.

Напомним, в США, России, Европе и Украине готовятся к саммиту американского и российского президентом Джо Байдена и Владимира Путина. В контексте подготовки к этим переговорам российские, американские и украинские чиновники делают ряд заявлений.

Владимир Путин заявил, что РФ не хочет прекращать использовать доллар, обвинив США в использовании доминирования валюты для санкций и предупредив, что эта политика может отразиться на Вашингтоне.

Расчеты в национальных валютах с другими странами в таких областях, как оборонные продажи и сокращение валютных резервов, хранящихся в долларах, в конечном итоге нанесут ущерб США, поскольку доминирование доллара снижается , заявляет Путин. Российский президент выступил на следующий день после того, как РФ объявила, что исключит доллар из своего нефтяного фонда, чтобы уменьшить уязвимость к санкциям, что в значительной степени является символическим шагом, поскольку переход в резервы центрального банка будет происходить в рамках резервов.

Как сообщали ранее

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!