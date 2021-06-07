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Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский о возможной встречи с Байденом до саммита с Путиным
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Зеленский о возможной встречи с Байденом до саммита с Путиным

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве

сегодня, 05:09
Автор:

Ольга Чародий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до 16 июня, но понимает, что из-за графика президента США этого может не случиться.Об этом глава государства сказал в интервью сайту Axios.

Зеленский о возможной встречи с Байденом до саммита с Путиным

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

"Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей", — заявил украинский лидер.

По словам украинского президента, говоря о предстоящем саммите президентов США и России, представители Байдена пока не связывались с украинскими властями для консультаций. 

"Еще нет, и я полагаю, решение лежит на них", — сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что если США решат не совещаться с Украиной, то это будет большой ошибкой. 

Напомним, в США, России, Европе и Украине готовятся к саммиту американского и российского президентом Джо Байдена и Владимира Путина. В контексте подготовки к этим переговорам российские, американские и украинские чиновники делают ряд заявлений.

Как сообщали ранее Владимир Путин заявил, что РФ не хочет прекращать использовать доллар, обвинив США в использовании доминирования валюты для санкций и предупредив, что эта политика может отразиться на Вашингтоне. Расчеты в национальных валютах с другими странами в таких областях, как оборонные продажи и сокращение валютных резервов, хранящихся в долларах, в конечном итоге нанесут ущерб США, поскольку доминирование доллара снижается, заявляет Путин. Российский президент выступил на следующий день после того, как РФ объявила, что исключит доллар из своего нефтяного фонда, чтобы уменьшить уязвимость к санкциям, что в значительной степени является символическим шагом, поскольку переход в резервы центрального банка будет происходить в рамках резервов.




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Источник: https://www.axios.com/zelensky-biden-ukraine-russia-nord-stream-pipeline-fe50756b-6b82-43f0-b390-734ea3e95de0.html
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