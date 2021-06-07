Зеленский о возможной встречи с Байденом до саммита с Путиным

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Ольга Чародий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов
встретиться с Байденом до 16 июня, но понимает, что из-за графика президента
США этого может не случиться.Об этом глава государства сказал в интервью сайту
Axios.
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
По словам украинского президента, говоря о предстоящем саммите президентов США и России, представители Байдена пока не связывались с украинскими властями для консультаций.
Зеленский добавил, что если США решат не совещаться с Украиной, то это будет большой ошибкой.
Напомним, в США, России, Европе и Украине готовятся к саммиту американского и российского президентом Джо Байдена и Владимира Путина. В контексте подготовки к этим переговорам российские, американские и украинские чиновники делают ряд заявлений.Как сообщали ранее Владимир Путин заявил, что РФ не хочет прекращать использовать доллар, обвинив США в использовании доминирования валюты для санкций и предупредив, что эта политика может отразиться на Вашингтоне. Расчеты в национальных валютах с другими странами в таких областях, как оборонные продажи и сокращение валютных резервов, хранящихся в долларах, в конечном итоге нанесут ущерб США, поскольку доминирование доллара снижается, заявляет Путин. Российский президент выступил на следующий день после того, как РФ объявила, что исключит доллар из своего нефтяного фонда, чтобы уменьшить уязвимость к санкциям, что в значительной степени является символическим шагом, поскольку переход в резервы центрального банка будет происходить в рамках резервов.
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