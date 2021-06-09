Новый конфликт вокруг «Северного потока-2»: при чем здесь Украина и как быть дальше

Вопрос запуска скандально известного газопровода "Северный поток-2" (СП-2) снова стал источником проблем для Украины. Все дело в том, что, по словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, представители украинской власти якобы были проинформированы о вероятном ослаблении санкций против СП-2. Именно поэтому в американском политикуме весьма удивлены последующими заявлениями президента Владимира Зеленского.



Украина могла знать заранее об отмене санкций США против СП-2. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Комментарии" попросили экспертов объяснить, кто же действительно "хитрит" в этой ситуации. Специалисты предположили, чем Запад может подсластить Украине горькую пилюлю запуска СП-2 (ведь это, судя по всему, дело уже решенное). Также журналисты узнали, какие действия следует предпринять Украине.

"Украина больше теряет от Турецкого потока, чем от СП-2"

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен: если Блинкен говорит, что предупредили — значит предупредили.

"Зеленский здесь, скорее, играет роль. Роль, которая заключается в том, чтобы продемонстрировать, что он ничего не мог сделать против СП-2. Но здесь важен фактор "кто боролся против СП-2". Бывший глава "Нафтогаза" Коболев всегда говорит, что это именно они боролись. Вот теперь у Зеленского есть причина, чтобы попытаться разобраться в том, кто виноват , и наказать. По моему мнению, это нужно сделать, потому все деньги и силы бросили на борьбу с СП-2, тогда как от него Украина ничего не теряет. А теряет от Турецкого потока. И против него Коболев не боролся", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, исправить уже ничего не получится. И запуск СП-2 серьезно "ударит" по Украине.

"Могу только процитировать Путина — если будет расти объем потребления газа в ЕС, то и транзит через Украину будет, хотя бы на уровне 40-50 млрд кубов (после 2024 года, когда истекает пятилетний контракт с Газпромом). А так — сокращение до 20-30 млрд гарантировано. И это — серьезные убытки для государства", — резюмирует Юрий Корольчук .

"Украине следует усилить работу по добыче газа внутри страны"

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский напоминает, что часть санкций против "Северного потока-2" еще продолжает действовать. Но это нас не спасает. Достройка СП-2 — уже реальность, считает эксперт.

"Что нужно делать в данной ситуации Украине? У нас есть заключенный в конце 2019 года пятилетний контракт с РФ по поставкам газа в Европу через нашу газотранспортную систему (ГТС). Там принцип — осуществляй транзит или плати. То есть, мы получаем гарантированный объем средств. За этот период необходимо техническое перевооружение ГТС, понимая, что транспортировка газа значительно уменьшится и не будет достаточно давления в трубе, чтобы та нормально работала", — отмечает эксперт.

Илья Несходовский также подчеркивает, что в южные регионы Европы "Газпром" без Украины не сможет физически поставлять газ. То есть, наша ГТС будет и далее использоваться, хоть и не в тех объемах, что ранее.

"Есть у нас и большие газохранилища. И учитывая динамику цен на газ (летом падает, зимой растет), спрос на них достаточно высокий. И это — определенная возможность компенсировать наши потери от снижения транзита, — считает Илья Несходовский. — Кроме этого, нужно усилить работу по добыче газа непосредственно в Украине, в том числе сланцевого. Есть возможность добычи газа на Черноморском шельфе, правда, после незаконной аннексии Крыма Россией эти возможности ограничены".

По мнению эксперта, если Украина будет надлежащим образом действовать, она обеспечит достаточный уровень доходов и давления ГТС, чтобы та продолжала работать и далее.

"От Запада всё же нужно получить гарантии хотя бы минимального объема транзита газа через Украину. Ведь чем меньше объем газа, тем выше цена транзита. К тому же отсутствие транзита газа увеличивает риски военных действий со стороны РФ", — подчеркивает специалист.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какого мнения эксперты насчет окончания строительных работ на первой нитке СП-2. Детали ищите в нашем материале.

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