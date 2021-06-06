Почему Байден ценит "Северный поток-2" больше чем Америку - Трамп

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине раскритиковал президента США Джо Байдена за его позицию по российскому газопроводу "Северный поток-2" (СП-2). Об этом сообщает Fox News.

Дональд Трамп - фото из открытых источников

По словам 45-го президента Америки, Байден поступил неразумно, когда разрешил строительство "Северного потока-2", которое было заморожено во времена его каденции.

"Администрация Байдена ценит Америку меньше. 48 тысяч рабочих мест были потеряны из-за принятого Байденом в первый день президентства решения об отмене строительства трубопровода Keystone XL. Он принял решение прекратить строительство нашего трубопровода, но одобрил строительство российского", — сказал Трамп.

Он также добавил, что китайские партнеры и президент России Владимир Путин откровенно смеются над Байденом.

"Над Байденом откровенно насмехаются китайские участники переговоров и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", — добавил политик.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, собираются ли россияне продолжать транзит своего газа через территорию Украины, если СП-2 все же окончательно достроят и запустят. Что по этому поводу думает Путин, можно узнать в нашем материале.

Также мы сообщали, что представители официального Киева хотят присоединиться к тематическому обсуждению немецких и американских представителей насчет "Северного потока-2". Зачем это нужно, читайте в нашей публикации.

Добавим, что бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию нынешнего лидера Джо Байдена. Трамп считает, что Америка должна оказать поддержку Иерусалиму и встать на защиту этого государства.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!