Нитка за ниткой: достроят ли «Северный поток-2» и что делать Украине

В России празднуют новую "газовую" победу — 4июня финишировали строительные работы над первой ниткой "Северного потока-2", о чем стало известно из заявления российского президента Владимира Путина. "Комментарии" решили узнать у экспертов, почему тем, кто боролся с запуском скандального газопровода, не удалось его остановить.



Строительство первой нитки "Северного потока-2" завершено. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Специалисты попытались объяснить, есть ли шанс каким-то образом использовать СП-2 в торгах с Российской Федерацией и как вообще должна действовать Украина.

"Украине нужно отказаться от панических заявлений"

Заместитель директора Украинского института будущего (UIF) Евгений Мироненко сообщил, что как раз сегодня эксперты UIF представили доклад "Украина и Северный поток-2. Что дальше?". Это стало реакцией на возможное завершение строительства СП-2 и вывод США из нового списка санкций управляющей компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиас Варнига.

"Эксперты нашего Института, объясняют позицию США в данном вопросе рядом факторов. В частности, переориентацией внешней политики, где определяющей является отношения с лидерами Евросоюза и восстановление трансатлантического единства с усилением НАТО", — поясняет эксперт.

Следствием такого поведения является нежелание Америки идти на прямую конфронтацию с ФРГ, большой бизнес которой задействован в СП-2.

"Также следует понимать, что Штаты все более фокусируют внимание на глобальном соперничестве с Китаем и необходимости решать внутренние проблемы. По мнению наших экспертов, это требует создания целостной и прочной архитектуры безопасности и поиске нового равновесия на мировой арене, что позволило бы Штатам удерживать лидерство и успешно противодействовать влиянию КНР", — утверждает Евгений Мироненко.

Именно поэтому, отмечает он, прогнозировалась высока вероятность дальнейшего ослабления или снятия санкций, что даст возможность не только завершить СП-2, но и ввести его в эксплуатацию.

В связи с этим экспертами UIF уже разработан ряд рекомендаций для ослабления негативных воздействий запуска СП-2 для экономики и безопасности Украины.

Среди них сразу шесть пунктов.

1. На дипломатическом направлении Украина должна перейти от панических заявлений к конкретным объяснениям экономических потерь и военно-политических рисков.

2. Следует сосредоточить внимание на переговорном процессе касательно переноса точки принятия российского газа на восточную границу Украины — с созданием условий для постоянного доступа и мониторинга покупателями газа данных о транзите. Такой шаг позволит европейским трейдерам, для которых украинский маршрут более выгоден (например, итальянским и словацким), покупать газ на восточной границе нашей страны, хранить его в украинских хранилищах, а соответственно — повышать уровень использования газовой инфраструктуры Украины.

3. Расширять собственную газодобычу.

4. Продолжать работу по углублению интеграции украинских газохранилищ в европейский рынок природного газа.

5. Стимулировать производство низкоулегродистых газов. Ведь европейские "Зеленое соглашение" и "Водородная стратегия" предусматривают сокращение спроса на чистый природный газ. Ставка делается на смеси природного газа и низкоуглеродистых газов: биогаза, биометана и водорода.

6. Модернизировать газотранспортные системы, проектные мощности которых слишком высоки для современных реалий транзита газа (снижается). Такая модернизация необходима для снижения расходов на содержание ГТС — с одновременным обеспечением надежности газообеспечения потребителей внутри страны и простоты логистики газохранилищ, а также с перспективой ее готовности для приема низкоуглеродистых газов.

Запуск газопровода ослабит не только Украину, но и Соединенные Штаты

Политолог, сооснователь консалтинговой компани Good Politics Максим Джигун считает, что финал строительства первой нитки "Северного потока-2" — удар не только по Украине, но и по ЕС с США.

"Полноценная достройка СП-2 и его запуск означает ослабление экономических позиций этих стран. И однозначно повлияет на их взаимоотношения с Россией, — поясняет эксперт. — Те же европейские страны будут коммуницировать с РФ теперь вторым номером, а не первым, как было ранее. Им придется иметь в виду, что в рукаве у Кремля есть серьезный козырь и предмет для шантажа. Уверен, что в интересах многих европейских стран было бы сберегать диверсифицированную подачу газа, в том числе через Украину. И мы должны это вопрос продвигать".

Комментируя взаимоотношения США и РФ, в том числе в ракурсе СП-2, Максим Джигун отметил, что по первым месяцам правления Байдена видно — тот использует стратегию кнута и пряника.

"Американская администрация вводит серьезные санкции против окружения Путина, по секторам российской экономики. А потом звучит предложение о встрече. Такой себе пряник. И на этой встрече своеобразным пряником может стать СП-2, против которого Штаты уже ослабили санкции", — отмечает эксперт.

Также специалист напоминает, что для США запуск этого проекта невыгоден, как и Украине. Но если наша страна теряет на транзите, то американцы – на контрактах по экспорту сжиженного газа, поставки которого пытается нарастить в Европу.

"Так что создание прямой газовой трубы между РФ и ФРГ создает немало проблем для США. И всё же они, похоже, готовы пойти на это, — говорит Максим Джигун. — Возможно, есть какие-то кулуарные договоренности, о которых мы не знаем. Думаю, всё станет более понятно после встречи Байдена с Путиным, которая запланирована на 16 июня в Женеве. Не исключаю, что американская администрация готова дать проекту СП-2 состоятся, чтобы достичь лучшего компромисса по неким более важным для нее вопросам".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, собираются ли россияне продолжать транзит своего газа через территорию Украины, если СП-2 все же окончательно достроят и запустят. Что по этому поводу думает Путин, можно узнать в нашем материале.

Также мы сообщали, что представители официального Киева хотят присоединиться к тематическому обсуждению немецких и американских представителей насчет "Северного потока-2". Зачем это нужно, читайте в нашей публикации.



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