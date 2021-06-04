Нитка за ниткой: достроят ли «Северный поток-2» и что делать Украине

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Вечканова Елена
В России празднуют новую "газовую" победу — 4июня финишировали строительные работы над первой ниткой "Северного потока-2", о
чем стало известно из заявления российского
президента Владимира Путина. "Комментарии" решили узнать у экспертов,
почему тем, кто боролся с запуском скандального газопровода, не удалось его остановить.
Строительство первой нитки "Северного потока-2" завершено. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Специалисты попытались объяснить, есть ли шанс
каким-то образом использовать СП-2 в торгах с Российской Федерацией и как
вообще должна действовать Украина.
Заместитель директора Украинского института
будущего (UIF) Евгений Мироненко сообщил, что как раз сегодня эксперты UIF
представили доклад "Украина и Северный поток-2. Что дальше?". Это стало
реакцией на возможное завершение строительства СП-2 и вывод США из нового
списка санкций управляющей компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиас
Варнига.
Следствием такого поведения является нежелание
Америки идти на прямую конфронтацию с ФРГ, большой бизнес которой задействован
в СП-2.
Именно поэтому, отмечает он, прогнозировалась
высока вероятность дальнейшего ослабления или снятия санкций, что даст
возможность не только завершить СП-2, но и ввести его в эксплуатацию.
В связи с этим экспертами UIF уже разработан
ряд рекомендаций для ослабления негативных воздействий запуска СП-2 для
экономики и безопасности Украины.
Среди них сразу шесть пунктов.
1. На дипломатическом направлении Украина
должна перейти от панических заявлений к конкретным объяснениям экономических
потерь и военно-политических рисков.
2. Следует сосредоточить внимание на
переговорном процессе касательно переноса точки принятия российского газа на
восточную границу Украины — с созданием условий для постоянного доступа и
мониторинга покупателями газа данных о транзите. Такой шаг позволит
европейским трейдерам, для которых украинский маршрут более выгоден (например,
итальянским и словацким), покупать газ на восточной границе нашей страны,
хранить его в украинских хранилищах, а соответственно — повышать уровень
использования газовой инфраструктуры Украины.
3. Расширять собственную газодобычу.
4. Продолжать работу по углублению интеграции
украинских газохранилищ в европейский рынок природного газа.
5. Стимулировать производство
низкоулегродистых газов. Ведь европейские "Зеленое соглашение" и "Водородная
стратегия" предусматривают сокращение спроса на чистый природный газ. Ставка
делается на смеси природного газа и низкоуглеродистых газов: биогаза, биометана
и водорода.
6. Модернизировать газотранспортные системы,
проектные мощности которых слишком высоки для современных реалий транзита газа
(снижается). Такая модернизация необходима для снижения расходов на содержание
ГТС — с одновременным обеспечением надежности газообеспечения потребителей
внутри страны и простоты логистики газохранилищ, а также с перспективой ее
готовности для приема низкоуглеродистых газов.
Политолог, сооснователь консалтинговой компани
Good Politics Максим Джигун считает, что финал строительства первой нитки
"Северного потока-2" — удар не только по Украине, но и по ЕС с США.
Комментируя взаимоотношения США и РФ, в том
числе в ракурсе СП-2, Максим Джигун отметил, что по первым месяцам правления
Байдена видно — тот использует стратегию кнута и пряника.
Также специалист напоминает, что для США запуск
этого проекта невыгоден, как и Украине. Но если наша страна теряет на транзите,
то американцы – на контрактах по экспорту сжиженного газа, поставки которого
пытается нарастить в Европу.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, собираются ли россияне продолжать транзит своего газа через территорию Украины, если СП-2 все же окончательно достроят и запустят. Что по этому поводу думает Путин, можно узнать в нашем материале.
Также мы сообщали, что представители официального Киева хотят присоединиться к тематическому обсуждению немецких и американских представителей насчет "Северного потока-2". Зачем это нужно, читайте в нашей публикации.
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