Новая порция санкций СНБО против России: что дает решение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по персональным специальным экономическим и другим ограничительным санкциям против граждан России, российских компаний и ряда пропагандистских сайтов. Также под санкции попали три гражданина Франции — депутаты Европарламента Виржини Жорон, Лакапель Жан-Лин, Оливье Филипп, представители крайне-правой политгруппы "Идентичность и демократия". Они в 2020 году посещали оккупированный россиянами Крым через территории РФ, что противоречит украинскому законодательству. "Комментарии" спросили у экспертов, насколько серьезны такие санкции.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Символическое значение"

Генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что санкции, которые ввел своим указом от 23 марта Зеленский (под запрет попало 81 юридическое лицо из России, включая страховые и строительные компании, 26 физлиц, среди них — генералы МВД, руководители ФСБ и чиновники Совфеда РФ, а также три гражданина Франции), в том числе касательно лиц, посещавших Крым, имеют символическое значение.

"Логично, чтобы те, кто нарушает украинское законодательство, были привлечены к ответственности. Хотя бы путем попадания в такие санкционные списки. Это нормальная процедура, которая должна проходить время от времени, чтобы напоминать, что Крым — это Украина. Понятно, что эти люди и так невъездные в Украину (и граждане РФ, имеющие отношение к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, и граждане Франции, нарушившие наши законы). Тем более, я уверен, что никто из тех, кто есть в санкционном списке, не имеет имущества на материковой части Украины. Возможно, оно есть на полуострове. Но добраться туда мы сейчас не можем. Так что такие действия украинской власти являются нужными, но – чисто символическими", — поясняет эксперт.

По его мнению, введение таких санкций позволяет актуализировать в информационном пространстве тему украинско-российской войны. И это тоже – причина, чтобы их вводить.

"Понятно, что санкции не нанесут никакого вреда тем, кто фигурирует этом списке. Разве что определенный репутационный вред получат граждане Франции, которые посещали Крым незаконным способом. Впрочем, этих лиц в самой Франции считают маргиналами, так что вряд ли санкции как-то отразятся на их рейтингах", — считает Николай Мельник.

"Защита национальных интересов украинской державы"

Политолог Валентин Гладких позитивно оценивает очередные санкции от Украины против граждан РФ и французов-нарушителей нашего законодательства.

"Это решение направлено на защиту национальных интересов украинской державы. Зеленский демонстрирует, что в распоряжение есть инструменты, которые можно использовать при наличии политической воли. Со времен президентства Порошенко правовое поле не изменилось. Закон о санкциях был принят при прошлой власти. Но почему-то она тогда не использовали данный инструмент в таких объемах, как теперь Зеленский, — против тех, кто подрывает наш суверенитет", — подчеркивает Валентин Гладких.

Он отмечает, что санкции вводятся против тех, кто находится вне досягаемости для украинского правосудия.

"Чем можем досадить – тем и досаждаем. Кому-то это может не нравиться, но так устроен этот мир. Смешно слышать сейчас от т.н. "порохоботов", что Украина должна противодействовать российской агрессии, требуя от запада новых санкций. А почему вы сами не вводили санкции против военно-политического руководства РФ, когда были при власти? Если мы требуем соответствующего реагирования со сторон ЕС и США, то, прежде всего, сами должны демонстрировать готовность и способность вводить санкции. Именно потому они имеют большое политическое и символическое значение. Это — демонстрация позиции. А не просто призывы к кому-то сделать что-то, — отмечает Валентин Гладких. — Надеюсь, придет время, и всё закончится не только санкциями, но и Международным трибуналом над представителями страны-агрессора, которые нарушили территориальную целостность Украины. Но чтобы это произошло, Украина и цивилизованный мир должны выиграть войну, которую против них развязала Россия".

Ранее эксперты рассказали, что кроется за истерикой российских пропагандистов и призывом к открытой войне России с Украиной.

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