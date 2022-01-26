Нормандская встреча в Париже: каких решений ждать от переговоров по Донбассу

Политические советники лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция — N4) 26 января встретятся в Париже. Глава Офиса президента Андрей Ермак, представляющий украинскую сторону на этих переговорах уже опроверг сообщения ряда СМИ и соцсетей, что на встрече в Париже будет определена дата, когда официальный Киев должен направить своих представителей на встречу с властями так называемых "ЛДНР". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии", к чему могут привести новые переговоры по урегулированию конфликта на Востоке Украины, впервые за долгое время проводящиеся полным составом представителей "нормандской четверки".

Нормандская четверка. Фото из открытых источников

У Киева хватает готовности заботиться о национальных интересах, уроки истории учтены

По мнению политолога Петра Охотина, основные цели встречи политических советников стран N4 таковы:

– показать, что Украина выступает за мирное регулирование,

– продемонстрировать готовность к диалогу,

– указать свои национальные интересы.

"Украинская сторона в лицах президента и министра иностранных дел неоднократно отмечала, что Киеву нужен мир, а не заморозка конфликта. А единственной стороной, увеличивающей эскалацию, является Российская Федерация, имеющая опыт создания международных конфликтов и их заморозки в целях политического влияния. По моей информации, в Киеве достаточно хорошо изучили историю российских механизмов влияния в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Главная задача Киева – продемонстрировать, что Москве не удастся под угрозой танков заставить принять законы, подвергающие сомнению будущее Украины", – уверен Петр Охотин.

Соответственно, резюмирует он, ни о какой имплементации выборов в ОРДЛО без полного прекращения огня, отвода войск, вывода незаконных вооруженных формирований и иностранных формирований (частей армии РФ) с украинской территории, возвращения контроля над границами, открытия всех КПВВ, допуска Красного Креста к пленникам, обмена удерживаемыми лицами – речи идти не будет.

"На мой взгляд, у Киева хватает готовности заботиться о национальных интересах. Уроки истории касательно умиротворения агрессора и того, что за этим следует, досконально изучены", – подчеркивает Петр Охотин.

Даже, если будет принято некое совместное коммюнике, оно не может быть имплементировано

Эксперт Аналитической группы "Левиафан", политолог Николай Мельник обращает внимание, что встреча советников глав государств N4 по статусу находится ниже, чем встреча глав МИД. Потому вряд ли стоит ожидать, что будут обговариваться некие прорывные вещи, которые потребуют некой срочной имплементации.

"Скорее всего, встреча в "Нормандском формате" – это инициатива наших европейских партнеров, которые вместе с Украиной ищут любые пути, чтобы не допустить эскалации, войны с РФ. Понятно, что Россия будет на этой встрече требовать выполнения комплекса мер по Минским соглашениям от 2015 года, а также договоренностей, подписанных в Париже в декбаре-2019. Напомню, что тогда, в результате встречи руководителей N4, украинская сторона взяла на себя довольно много обязательств, в том числе по отводу войск и имплементации формулы Штайнмайера. Мы выполнили не всё, тогда как РФ не выполнила почти ничего. Но РФ будет настаивать именно на том, чтобы Украина и далее выполняла что-то, тогда как сами россияне – нет. Конечно, Киев будет обвинять Москву в нарушении Минских соглашений, а та, в свою очередь, продолжит склонять Киев говорить напрямую с ОРДЛО. Так что услышим ту же риторику, которую слышим последние 5-6 лет", – прогнозирует Николай Мельник.

По его словам, даже если будет принято некое совместное коммюнике, оно не может быть имплементировано, потому что это – не руководители государств, а лишь их советники. И после встречи они поедут к своему руководству – рассказывать, о чём договорились (если договорились). В лучшем случай – об очередной дате встречи.

"Но всё это – один из путей деэскалации, что уже хорошо", – считает эксперт.

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