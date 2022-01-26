Нормандская встреча в Париже: каких решений ждать от переговоров по Донбассу

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Кравцев Сергей
Политические советники лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция — N4) 26 января встретятся в Париже. Глава Офиса президента Андрей Ермак, представляющий украинскую сторону на этих переговорах уже опроверг сообщения ряда СМИ и соцсетей, что на встрече в Париже будет определена дата, когда официальный Киев должен направить своих представителей на встречу с властями так называемых "ЛДНР". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии", к чему могут привести новые переговоры по урегулированию конфликта на Востоке Украины, впервые за долгое время проводящиеся полным составом представителей "нормандской четверки".
Нормандская четверка. Фото из открытых источников
По мнению политолога Петра Охотина, основные цели встречи политических советников стран N4 таковы:
– показать, что Украина выступает за мирное регулирование,
– продемонстрировать готовность к диалогу,
– указать свои национальные интересы.
Соответственно, резюмирует он, ни о какой имплементации выборов в ОРДЛО без полного прекращения огня, отвода войск, вывода незаконных вооруженных формирований и иностранных формирований (частей армии РФ) с украинской территории, возвращения контроля над границами, открытия всех КПВВ, допуска Красного Креста к пленникам, обмена удерживаемыми лицами – речи идти не будет.
Эксперт Аналитической группы "Левиафан", политолог Николай Мельник обращает внимание, что встреча советников глав государств N4 по статусу находится ниже, чем встреча глав МИД. Потому вряд ли стоит ожидать, что будут обговариваться некие прорывные вещи, которые потребуют некой срочной имплементации.
По его словам, даже если будет принято некое совместное коммюнике, оно не может быть имплементировано, потому что это – не руководители государств, а лишь их советники. И после встречи они поедут к своему руководству – рассказывать, о чём договорились (если договорились). В лучшем случай – об очередной дате встречи.
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