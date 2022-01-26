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Прямые переговоры с «ЛДНР»: на Банковой дали ответ

Андрей Ермак заявил, в настоящее время конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на появившиеся сообщения в СМИ и соцсети о том, что после нормандской встречи в Париже политических советников будет определена дата, когда официальный Киев должен направить своих представителей на навстречу с властями так называемых "ЛДНР". Глава президентской канцелярии отметил, что Киев не намерен менять свою официальную позицию и вступать в прямой диалог с сепаратистами. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Ермак озвучил в интервью "РБК-Украина".

Прямые переговоры с «ЛДНР»: на Банковой дали ответ

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

Андрей Ермак пояснил, что позиция Украины заключается в том, что никаких круглых столов, прямых переговоров официально избранной власти Украины с представителями "ДНР" и "ЛНР" не может быть. Ермак назвал информацию, которая появилась в преддверии встречи в Париже манипулятивной, цель которой посеять панику и недоверие к украинской власти, а также создать "зраду" там, где её и близко быть не может.

Что касается повестки дня и тем, которые должны обсуждаться в Париже, то Андрей Ермак отказался её называть, поскольку она окончательно не согласована. При этом глава ОП отметил, Украина имеет свой перечень тем, которые бы хотела поднять на встрече, это – прекращение огня на востоке, продвижение обмена пленными, открытие пропускных пунктов, а также возобновление переговоров в Нормандском формате.

Андрей Ермак также добавил, что подписывать договоры, которые могут быть приняты на переговорах, имеют право главы государств, участвующих в Нормандском формате, а советники встречаются лишь для того, чтобы проработать те или иные вопросы, но не утверждать их.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ermak-nikakih-pryamyh-peregovorov-separatistami-1643153892.html
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