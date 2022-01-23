Нормандский формат готовится возобновить работу: каковы ожидания от новых переговоров

Советники лидеров стран нормандского формата могут на будущей неделе встретиться в Париже. Информацию, которую ранее распространили российские СМИ, подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак, не уточняя место встречи. Каковы ожидания от новых переговоров по Донбассу? Какие есть надежды и опасения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина должна делать всё, чтобы усадить Россию за стол переговоров с остальными подписантами Будапештского меморандума

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко акцентирует, что нормандская четверка (Украина, Россия, Германия, Франция) давно превратилась в "русскую тройку" + Украина.

"Поведение Германии и Франции и ранее не внушало доверия, и теперь не стало лучше. Франция просто пассивно наблюдает за происходящим. А Германия и вовсе создает вместе с агрессором совместные проекты, бьющие по Украине (тот же "Северный поток-2"), а также мешает оказывать помощь Украине – жертве агрессии. Мало того, что сама Германия не предоставляет нам вооружения, она еще и запрещает делать это другим странам. Той же Эстонии – экспортировать немецкие гаубицы оружие в Украину. Плюс – запрет самолетам Великобритании с оружием и военным оборудование на борту пролетать над территорией Германии… Учитывая всё вышесказанное, надежд на положительный исход переговоров в таком формате не было и нет", – поясняет Павел Жовниренко.

В то же время, отмечает он, мы видим, что реальную помощь Украине оказывают страны, которые не вовлечены в нормандский формат.

"Речь о США и Великобритании, которые являются гарантами Будапештского меморандума, – говорит Павел Жовниренко. – И именно в этом формате нужно проводить переговоры с РФ – четвертым подписантом Будапештского меморандума. И Украина должна делать всё, чтобы убедить США и Великобританию усадить Россию за стол переговоров именно в этом формате. В формате тех государств, которые дали гарантии безопасности Украине в обмен на наш отказ от ядерного арсенала. Гарантий, которые были бессовестно отброшены Россией, растоптавшей меморандум. При этом юридически данный документ действует. И основываясь на этом, нам следует проводить переговорный процесс именно в таком формате".

Грядущие переговоры советников – это просто демонстрация продолжения диалога и приверженности нормандскому формату

Каких-либо новых решений после этой встречи не будет. В этом уверена аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко.

"Грядущие переговоры советников – это просто демонстрация продолжения диалога и приверженности нормандскому формату. Отмечу, что встреча проходит на фоне проектов постановлений в Госдуме о признании ОРДЛО со стороны РФ . Таким образом официальная Москва также показывает приверженность Минским договорённостям, несмотря на все заявления и ажиотаж", – поясняет Юлия Тищенко.

Кроме того, встреча – некая часть общих треков в сфере безопасности и угроз на фоне эскалации на украино-российской границе, считает аналитик. И попытка (по крайней мере, демонстрация такой попытки) реанимации нормандского формата.

"Встреча советников глав государств Украины, России, Германии и Франции скорее носит дипломатические смыслы. Но реального решения на данном этапе ожидать не приходится", – говорит Юлия Тищенко.

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