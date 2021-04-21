Невзоров рассказал, что будет с Россией в случае войны с Украиной

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал о том, что будет с Россией в случае ее нападения на Украину. Он спрогнозировал полную международную изоляцию для РФ. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Александр Невзоров. Фото: Google

По его словам, в будущей войне России с Украиной, РФ будет воевать за задание страны-преступника и полного изгоя. Он отметил, что Россия станет полным и невменяемым агрессором, который окажется в полной международной изоляции.

Невзоров заявил, что в случае настоящей изоляции в России не будет нормальных компьютеров и даже "Жигулей", а также самолетов. Это он объяснил тем, что больше не будет станков и комплектующих, из которых это все производится.

Также журналист отметил, что в России не будет нормальной брендовой одежды, лекарств, фильмов, а ее союзниками останутся страны типа Мьянмы, Нигерии и так далее.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года. В последние две недели Россия массово стягивает войска к границам Украины и на территорию Крыма и открыто угрожает нашей стране войной.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ случился прорыв в переговорах по Донбассу.

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