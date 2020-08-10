"Не вам советовать с вашим опытом госпереворотов", - в МИД России ответили Зеленскому на заявление о Беларуси

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что украинский гарант Владимир Зеленский напрасно дает оценки событиям в Беларуси, где нарастают протестные движения, вместо того, чтобы применить свои советы в ситуации с Украиной. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, наиболее возмутительной Захаровой показалась реплика Зеленского, где он призвал власти Беларуси выстраивать диалог с несогласным населением, потому что в противном случае эскалация конфликта будет нарастать.

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение "Минских договорённостей", если бы это заявление Зеленского касалась бы Украины, а не Белоруссии, которая разберётся сама, как ей жить", - отметила Захарова.

Также российская чиновница подчеркнула, что Украина - не лучший пример для наставления других стран в отношении государственных перемен и насильственной смены власти.

"И вообще, не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать", - укоризненно заключила Захарова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко назвал протестные митинги в Беларуси идеей зарубежных кукловодов, которые разжигают конфликт в центре Минска.





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