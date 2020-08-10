Лукашенко: "Протестующие, которыми руководят из-за границы, не испортят белорусам праздник"

Александр Лукашенко, согласно с последними результатами выборов в Беларуси, выбранный в шестой раз президентом страны, заявил, что действующие протесты на улицах - не иначе как перфоманс, которым управляют из-за границы. Об этом сообщает агентство "РБК".

"Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы зафиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - указал государственный лидер.

При этом Лукашенко отметил, что столкновения протестующих с отрядами ОМОН - это результат пресечения провокаций, которые направлены на переворот в стране, что может привести к ее распаду и декадансу.

"Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - указал белорусский правитель, который занимает свой пост 26 лет.

Кроме того, он убежден, что для простых белорусов сами выборы и их результат - это праздник. Ведь явка в этом году была рекордной, а СМИ запечатлели избирателей, которіе приходили на участки целыми семьями, вместе с детьми.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Понимаете, это праздник", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после оглашения первых результатов выборов экзитполами, на центральных улицах Минска белорусы вышли на массовые акции протеста и вошли в прямое столкновение с усиленными отрядами силовиков. Известно о десятках жертв с обеих сторон. СМИ сообщают о гибели одного парня, который попал под колеса автозака.









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