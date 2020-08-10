Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский обратился к белорусам и белорусской власти после силового разгона протестов в Минске. Он призывает отказаться от насилия на улицах и решать все вопросы исключительно с помощью диалога. Об этом говорится в сообщении украинского президента на Facebook-странице.

Люди вышли на протест в Минске после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным экзитпола, победа будет за нынешним главой государства Александром Лукашенко. В центре беларусской столицы собрались тысячи протестующих. Людей разгоняли водометами, слезоточивым газом, а силовики стреляли в людей резиновыми пулями.

"Наши соседи пытаются найти вектор своего дальнейшего развития. Это непросто. Не все согласны с результатами выборов. Сомнения тех масштабов, которые мы видим, это прямой путь к насилию, что мы сейчас и видим. Мы призываем наших соседей к толерантности и открытому диалогу. Только так Беларусь сможет выйти с кризисной ситуации и продолжить свой путь к демократии. Иначе насилие будет только расти. К диалогу должны присоединиться все заинтересованные - и правительство и протестующие", - прокомментировал все Владимир Зеленский.

В процветании Беларуси заинтересованна, в том числе, и Украина, - говорит президент.

"Беларусь - это наш ближайший сосед. Нам не все равно, что будет с нашими друзьями в будущем", - сказал глава государства.

По данным правозащитного центра Весна, во время протестов и столкновений в Беларуси этой ночью были задержаны 170 человек. Половина из них в Минске, еще половина - в регионах. Среди тех, кого задержали, есть журналисты и правозащитники.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем могут обернуться для Украины итоги выборов в Беларуси.

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