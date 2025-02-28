Не только Трамп: у Зеленского раскрыли программу визита в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты 28 февраля начнется со встречи с сенаторами. После нее украинский лидер поедет на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Офисе президента Украины. Об этом 28 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский встретится с Трампом в 18:00 по Киеву. Фото6 Офис президента

Самолет Зеленского прибыл на базу Эндрюс в ночь на 28 февраля по Киеву (в США был вечер 27 февраля). Перелет длился восемь часов. Время утренней (по Вашингтону) встречи Зеленского с сенаторами США не уточняется. После этого он отправится в Белый дом на встречу с Трампом, которая начнется около 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете. В присутствии президентов ожидается подписание сделки о ресурсах Украины. Перед встречей предусмотрены короткие заявления для СМИ.

Кроме того, Зеленский во время визита в США даст интервью журналисту Fox News Брету Байеру. Оно будет транслироваться во время "Специального репортажа" Fox News в 18:00 по местному времени (в ночь на субботу в 01:00 по Киеву). Общение будет посвящено оно будет "встрече, усилиям, прилагаемым для прекращения российско-украинской войны, и другим новостям дня", указывает The Hill.

Как писал портал "Комментарии", Трамп открестился от своих слов про "Зеленского — диктатора". Сидя с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед журналистами, он заявил: "Я такое сказал? Не верю, что я это сказал".

Ранее Трамп утверждал, что якобы президента Украины Владимира Зеленского поддерживают только 4% украинцев. Также он заявил, что "Зеленский — диктатор без выборов", и потребовал от Украины выборы провести. Зеленский возразил, что его рейтинг — 57%, а впоследствии поддержка украинского президента усилилась (и не исключено, что заявления Трампа этому способствовали).

Слова Трампа о "диктаторе-Зеленском" вызвали волну возмущения в мире, в том числе в США. Впоследствии Трамп отказался назвать диктатором российского правителя Владимира Путина, заявив, что "не употребляет такие слова необдуманно". При этом вопрос журналиста, на который в тот момент отвечал Трамп, звучал — может ли он назвать Путина диктатором, как ранее назвал Зеленского.

Президент Украины сейчас находится в самолете на пути в США, где должен подписать соглашение о полезных ископаемых. Как писал портал "Комментарии", украинский президент ранее подчеркивал, что хочет лично заключить с Трампом соглашение по ресурсам Украины, предварительно договорившись с американским коллегой по ряду важных пунктов. 25 февраля в СМИ появилась информация, что Зеленский приедет для этого в Белый дом 28 февраля. Трамп вечером 25 февраля в достаточно пренебрежительном тоне отозвался о визите главы Украинского государства. "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста", – отметил глава Белого дома. Как стало известно СМИ, Трамп хотел отменить визит Зеленского, но помешал Макрон.