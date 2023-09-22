"Не оскорбляйте больше поляков": Моравецкий высказал Зеленскому

Премьер Польши Моравецкий сделал резкое эмоциональное заявление в адрес Зеленского, которое, казалось бы, подводит черту под украино-польским обменом колкостями и конфликтными заявлениями, с другой — создает условия для его продолжения. Об этом сообщают "Комментарии".

Моравецкий

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят, — заявил Моравецкий в интервью РАР. - И защита польского доброго имени — это не только мой долг и честь, это важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы".

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Напомним, что президенты Украины и Польши в своих выступлениях в стенах ООН обменялись колкостями. Первый заявил, что некоторые в Европе своими действиями "готовят сцену для московского актера", а второй сравнил Украину с утопающим, который может утянуть с собой своего добровольного помощника.

Чуть позже стороны смягчили остроту заявлений. Зеленский, находясь в США, заявил, что тема украино-польских противоречий, порожденных протестами польских фермеров против экспорта украинского зерна, не повод для "политического концерта". А польская сторона, устами МИД, заявила, что Польша будет продолжать поддерживать Украину. При этом поляки подчеркнули, что будут и впредь отстаивать интересы польского крестьянства.

Тем временем, ушел из жизни известный европейский политик. Он занимал пост главы итальянского государства с 2006 по 2015 годы.

Лукашенко сделал заявление: "Надоел этот Зеленский". Союзник Путина не удержался от комментария на тему конфликта в польско-украинских отношениях.

А Арестович предсказывает взрыв "информационной бомбы" в Украине. Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал публикации о "сдаче Юга".



