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"Не оскорбляйте больше поляков": Моравецкий высказал Зеленскому

Премьер-министр Польши высказал президенту Украины претензии за его высказывания в стенах штаб-квартиры ООН

22 сентября 2023, 22:41
Автор:
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Константин Куликов
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Премьер Польши Моравецкий сделал резкое эмоциональное заявление в адрес Зеленского, которое, казалось бы, подводит черту под украино-польским обменом колкостями и конфликтными заявлениями, с другой — создает условия для его продолжения. Об этом сообщают "Комментарии".

"Не оскорбляйте больше поляков": Моравецкий высказал Зеленскому

Моравецкий

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят, — заявил Моравецкий в интервью РАР. - И защита польского доброго имени — это не только мой долг и честь, это важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы". 


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Напомним, что президенты Украины и Польши в своих выступлениях в стенах ООН обменялись колкостями. Первый заявил, что некоторые в Европе своими действиями "готовят сцену для московского актера", а второй сравнил Украину с утопающим, который может утянуть с собой своего добровольного помощника.

Чуть позже стороны смягчили остроту заявлений. Зеленский, находясь в США, заявил, что тема украино-польских противоречий, порожденных протестами польских фермеров против экспорта украинского зерна, не повод для "политического концерта". А польская сторона, устами МИД, заявила, что Польша будет продолжать поддерживать Украину. При этом поляки подчеркнули, что будут и впредь отстаивать интересы польского крестьянства.

Тем временем, ушел из жизни известный европейский политик. Он занимал пост главы итальянского государства с 2006 по 2015 годы.

Лукашенко сделал заявление: "Надоел этот Зеленский"Союзник Путина не удержался от комментария на тему конфликта в польско-украинских отношениях.

А Арестович предсказывает взрыв "информационной бомбы" в Украине. Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал публикации о "сдаче Юга". 




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