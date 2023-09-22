"Надоел этот Зеленский": Лукашенко сделал заявление

Глава Белоруси Александр Лукашенко, всячески поддерживающий в войне против Украины Путина, разразился едким комментарием по поводу испортившихся польско-украинских отношений. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко - союзник Путина

По мнению Лукашенко, за польской позицией стоит указание со стороны США, которых якобы уже раздражает Зеленский. Как считает глава республики Белорусь, США рассчитывают "слить" Зеленского.

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"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он, завтра выборы", – заявил Лукашенко.

Напомним, что экономический конфликт между Украиной и Польшей стартовал из-за требований польских фермеров запретить экспорт украинского зерна в ЕС и Польшу. Причиной этого стала невозможность польского фермера конкурировать с украинских зерном — в Украине более крупные наделы земли и более дешевая рабочая сила, а значит и более низкие затраты в пересчете на тонну зерна. В результате агропродукция польских крестьян не выдерживает конкуренции с украинскими продуктами. К ограничительным мерам Польши присоединились Венгрия и Словакия. В ответ Украина заявила о намерении запретить польский агроимпорт в Украину. Поляки в свою очередь пригрозили остановкой поставок оружия и другой западной помощи, которая следует транзитом через их страну.

Тем временем, Зеленский рассказал, когда Украина все же получит дальнобойное оружие от США.

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