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"Надоел этот Зеленский": Лукашенко сделал заявление

Союзник Путина не удержался от комментария на тему конфликта в польско-украинских отношениях

сегодня, 15:57
Автор:
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Константин Куликов
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Глава Белоруси Александр Лукашенко, всячески поддерживающий в войне против Украины Путина, разразился едким комментарием по поводу испортившихся польско-украинских отношений. Об этом сообщают "Комментарии".

"Надоел этот Зеленский": Лукашенко сделал заявление

Лукашенко - союзник Путина

По мнению Лукашенко, за польской позицией стоит указание со стороны США, которых якобы уже раздражает Зеленский. Как считает глава республики Белорусь, США рассчитывают "слить" Зеленского.


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"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он, завтра выборы", – заявил Лукашенко.

Напомним, что экономический конфликт между Украиной и Польшей стартовал из-за требований польских фермеров запретить экспорт украинского зерна в ЕС и Польшу. Причиной этого стала невозможность польского фермера конкурировать с украинских зерном — в Украине более крупные наделы земли и более дешевая рабочая сила, а значит и более низкие затраты в пересчете на тонну зерна. В результате агропродукция польских крестьян не выдерживает конкуренции с украинскими продуктами. К ограничительным мерам Польши присоединились Венгрия и Словакия. В ответ Украина заявила о намерении запретить польский агроимпорт в Украину. Поляки в свою очередь пригрозили остановкой поставок оружия и другой западной помощи, которая следует транзитом через их страну.

Тем временем, Зеленский рассказал, когда Украина все же получит дальнобойное оружие от США.

В Севастополе "прилет" в штаб Черноморского флота: выехало много скорых. На месте прилета начался пожар.

Позднее появилась реакция ВСУ на удар по штабу Черноморского флота в Крыму. Юрий Игнат, говоря о взрывах в Севастополе, отметил, что россиянам неспокойно в Крыму. 



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