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Ушел из жизни известный европейский политик

Он занимал пост главы итальянского государства с 2006 по 2015 годы

сегодня, 21:59
Автор:
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Константин Куликов
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Бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет, передало агентство ANSA. Он занимал пост главы государства с 2006 по 2015 годы. Об этом сообщают "Комментарии". 

Ушел из жизни известный европейский политик

Джорджо Наполитано

На посту главы Италии он являлся одним из самых пожилых действующих руководителей государства в мире.


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В юные годы, учась на юридическом факультете, сотрудничал в журнале университетской фашистской группы (GUF) IX maggio, в котором занимался театральной и кинематографической критикой. В 1944 году Наполитано установил контакт с неаполитанской организацией коммунистов. В 1945 году вступил в Итальянскую коммунистическую партию и вплоть до 1992 года состоял министром иностранных дел теневого правительства компартии, а после её самороспуска — Демократической партии левых сил. Был активным сторонником "итальянского пути к социализму" и еврокоммунизма. После роспуска ИКП участвовал в трансформации структуры компартии в ДПЛС, а затем — в партию Левых демократов.

Будучи членом ИКП, он поддержал подавление советскими войсками Венгерского восстания 1956 года. 

С 17 мая 1996 по 21 октября 1998 года Наполитано занимал должность министра внутренних дел в первом правительстве Романо Проди.

Избран президентом страны 10 мая 2006 года в 4-м туре голосования, вступил на должность 15 мая. На президентском посту во время итальянского правительственно-парламентского кризиса 2008 года, когда парламент выразил недоверие правительству, не принял отставку Романо Проди и распустил парламент. Вторично сыграл важную роль в управлении страной в 2011 году, предложив на пост премьер-министра Марио Монти, — как отмечалось в New York Times, тем самым Наполитано "оркестровал одну из самых сложных политических перестановок в послевоенной Италии, оставаясь ключевым гарантом политической стабильности". В шестом туре президентских выборов в Италии, 20 апреля 2013 года, 87-летний Джорджо Наполитано стал первым в истории Италии переизбранным президентом. В период своего президентства Наполитано назначил пятерых премьер-министров.

14 января 2015 года в 10:35 подписал акт о своей отставке с поста президента Италии.

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Обсуждения

Бендер Задунайский

сегодня, 21:40

Так, це дуже відомий політик...Тільки я про нього вперше чую.


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