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Главная Новости Политика внешняя политика Не инвестируйте в Украину: президент Эстонии сделала заявление
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Не инвестируйте в Украину: президент Эстонии сделала заявление

Политик также назвала пути привлечения внешних инвестиций

сегодня, 10:18
Автор:

Елизавета Черных

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не рекомендует эстонцам инвестировать средства в Украину, потому что так граждане могут лишиться денег. По словам главы государства, бизнес на территории Украины не может ощущать себя безопасно, а решение судов не выполняют. Такой позицией Кальюлайд поделилась в интервью "Европейской правде", передает OBOZREVATEL.

Не инвестируйте в Украину: президент Эстонии сделала заявление

Керсти Кальюлайд - фото из открытых источников

"Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Ибо вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество", – заявила президент Эстонии. 

Политик также назвала пути привлечения внешних инвестиций. По ее мнению, в Украине необходимо предпринять меры по созданию безопасных условий для бизнеса, в том числе, а также наладить систему правосудия. Пока эти шаги не будут сделаны, президент Эстонии не может рекомендовать своим согражданам инвестировать в наше государство. 

Отметим, что накануне Керсти Кальюлайд сказала, что Украине потребуется "еще 20 лет работы", чтобы подготовиться ко вступлению в Евросоюз. И причина не только в нашей стране, по ее словам, ЕС необходимо быть смелее в вопросе расширения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ на днях подтвердил решение Бухарестского саммита от 2008 года и заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Эксперты для издания "Комментарии" оценили это заявление, а также рассказали, что необходимо сделать Украине, чтобы ускорить процесс евроатлантической интеграции. 




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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/ne-investirujte-v-ukrainu-prezident-estonii-zayavila-ob-ugroze-poteryat-dengi.htm
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