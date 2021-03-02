Названо главное условие ухода Путина из Крыма

В Украине назвали условие, при котором президент России Владимир Путин будет вынужден уйти с территории оккупированного Крыма. Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью изданию "Апостроф".

Фото: kremlin

По его словам, имперская сущность Путина никогда не даст ему уйти из оккупированной территории, кроме угрозы более ужасной для него катастрофы, которой может стать угроза распада России.

Он отметил, что если перед Путины станет выбор уйти из Крыма или позволить распад России, то президент РФ покинет полуостров. Чубаров объяснил это тем, что Путин считает себя хранителем России.

В то же время он подчеркнул, что даже в случае ухода из Крыма, Путин снова будет пытаться его захватить, так как возвращение полуострова Украине будет означать его политическую смерть.

Чубаров заявил, что пока Украина не поставит перед Путиным или его преемником выбор о том, что либо Россия следует международному праву, либо пропадает с политической карты мира, то Россия никогда не оставит Крым в покое.

Глава Меджлиса также отметил, что международное сообщество боится давить на Россию из-за того, что у Путина есть ядерная кнопка, а мир якобы не готов к конфронтации с РФ.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры. 16 марта был проведен незаконный "референдум".

Через несколько дней Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинская армия готовится к силовому освобождению Донбасса.

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