«Единство русских» в ОРДЛО: что принесет Донбассу форум боевиков «ДНР»

Боевики так называемой "ДНР" анонсировали подготовку и проведение специального форума "Единство русских: защита прав и свобод". Его планируют провести в оккупированном Донецке на протяжении двух дней — 22 и 23 апреля. Тем временем российские пропагандисты вовсю готовят почву к провокациям. Со стороны РФ зачастили информвбросы о вероятных обстрелах гражданских, о возможных терактах. "Комментарии" пообщались с экспертами, которые объяснили, что происходит и как могут в ближайшее время развиваться события вокруг Донбасса.



РФ может признать ОРДЛО независимыми государствами. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

РФ может попытаться легитимизировать ОРДЛО

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес считает, что вряд ли случайно форум наметили сразу после 21 апреля – даты обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

"Есть версия, что там будут и тезисы, имеющие отношение к Донбассу, — говорит Энрике Менендес. — Даже высказываются предположения, что российская власть готова каким-то образом легитимизировать ОРДЛО. Вероятность такого не исключена. Но в данный момент она, как мне кажется, небольшая".

По мнению эксперта, формально Москва всё еще остается в рамках Минских соглашений. И пока те окончательно не мертвы, никаких явно противоречащих им действий (как-то признание так называемых "ДНР" и "ЛНР") Кремль предпринимать не будет.

"Правящая элита в ОРДЛО заинтересована в том, чтобы Минские соглашения не выполнялись. Ведь только так они могут сохранить свою "субъектность" и возможности. И все эти форумы — попытка привязать себя к РФ", — поясняет Энрике Менендес.

Эксперт считает, что возможны всякие яркие акции. Включая "референдум" о присоединении ОРДЛО к РФ. Эксперт напоминает, что украинская разведка недавно рассказывала о трех сценариях развития ситуации, которые "глава ДНР" Пушилин в письменном виде может предложить Путину. Среди них — оказание "военной помощи, направленной на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины"; включение "ДНР" в состав России, опираясь на результаты "референдума"; признание "ДНР" как "независимое демократическое правовое социальное государство", а также рассмотрение возможности заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ, включая сотрудничество в сфере обороны.

"Напомню, что в РФ осенью выборы в Госдуму. Рейтинг правящей партии "Единая Россия" падает. И у Путина могут рассматривать варианты громких заявлений и резких движений касательно ОРДЛО. На присоединение решатся вряд ли. Но в ближайшие годы, если всё останется, как есть, возможны сближение "Л-ДНР" с Союзным государством России и Беларуси, которое стремительно формируется. И вот это уже очень опасно. Напомню, что на форуме "Русский Донбасс", который прошел в январе в Донецке, глава RT Маргарита Симоньян заявляла о необходимости создать некие новые русские национальные государства. И частью их вполне со временем могут попытаться сделать ОРДЛО", — прогнозирует Энрике Менендес.

"Добровольно Путин от нас никогда не отстанет"

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук отмечает, что Путин всеми силами пытается нагнетать обстановку на оккупированной части Донбасса.

"Всё это можно было бы воспринимать иронично, как очередные пропагандистские трюки Москвы. Но на самом деле ситуация очень серьезная. Подобные "форумы", по мнению Кремля, должны узаконить оккупацию украинского Донбасса, а также показать, что "Россия своих не бросает". Независимо от того, хотят эти "свои", чтобы их территорию оккупировали, или нет", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, в этом контексте вырисовывается реализация новой концепции "русского мира" для Украины. Виктор Каспрук считает, что с недавнего времени в Кремле передумали незаконно отторгать территории Украины область за областью.

"Российские штатные пропагандисты на многочисленных телевизионных политических шоу с недавних пор начали заявлять, что вся Украина — это российская территория. И поэтому подобный "форум" должен служить еще одним "доказательством" этого, мягко говоря, сомнительного московского тезиса", — поясняет эксперт.

Он также обращает внимание, что путинский телевизор всё время рассказывает о "постоянных массированных обстрелах Донецка" украинской армией, об "убитых мальчиках", об "эшелонах танков", о занятии ВСУ "серой зоны" и готовности украинской армии к "наступлению".

Виктор Каспрук не сомневается, что в Москве уже давно приготовили "основания" для "защиты русских" на территории украинского государства.

"А псевдофорум "Единство россиян: защита прав и свобод" на оккупированной Россией территории Украины только в очередной раз доказывает, что добровольно Путин от нас никогда не отстанет. Путин болен "уничтожением украинской государственности". И "вылечить" его от этого может только последовательная поддержка Украины коллективным Западом, помощь нашей стране от США и объединенной Европы на всех возможных направлениях", — резюмирует Виктор Каспрук.

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