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"Под давлением русского бешенного пса": Аваков о ситуации на Донбассе

Глава МВД проинспектировал наличие подразделений в Луганской и Донецкой областях

сегодня, 15:17
Автор:

Вечканова Елена

Эскалация военного конфликта, спровоцированная российской стороной, беспокоит многих украинцев. Правительство делает все возможное, чтобы армия смогла отразить вероятную атаку военнослужащих РФ. Как информируют в департаменте коммуникации МВД, 19 апреля была проведена инспекция подразделений министерства на Донбассе.

"Под давлением русского бешенного пса": Аваков о ситуации на Донбассе

Глава МВД Арсен Аваков. Фото из открытых источников

Проверкой занимался непосредственно министр Арсен Аваков. По его словам, руководству важно понимать, что все системы МВД, работающие на благо Операции объединенных сил (ООС), действуют в слаженном режиме. Также инспекция поможет выявить моменты, которые нужно добавить для налаживания процесса обороны.

Как напомнил чиновник, Россия не только финансирует боевиков в ОРДЛО, но и активно стягивает различные войска и технику к украинским границам. Аваков утверждает, что сейчас противник представляет наиболее "массивную" угрозу, ведь такого количества российских сил вблизи Украины не наблюдалось последние шесть лет, начиная с 2015 года.

При этом глава МВД абсолютно уверен в том, что украинские военнослужащие полностью готовы к отражению любого нападения. По словам Арсена Авакова, противостоять "русскому бешеному псу" для украинцев — не ново. Если придется активно защищать родную землю, говорит чиновник, ВСУ, а также подразделения МВД обязательно с этим справятся.

Также Аваков добавил, что Украина все равно не оставляет надежд на мирное и дипломатическое решение сложившейся на Донбассе ситуации.

Слова Арсена Авакова подтвердили и в штабе Операции объединенных сил. По мнению командующего ООС, генерала Владимира Кравченка украинские бойцы готовы отразить любые действия российской стороны. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, зачем боевики "ДНР" собираются на днях провести специальный форум, связанный с "защитой русских на Донбассе". 

Также на портале вы можете узнать, что пропагандисты заявляют о референдуме в Крыму, который состоялся весной 2014 года.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/eskalaciya-bilya-nasix-kordoniv-naibilsa-z-2015-roku-ale-ukrayinski-viiskovi-gotovi-dati-gidnu-vidsic-rosiiskomu-skazenomu-psovi-arsen-avakov
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