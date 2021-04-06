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Зеленский назвал единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Президент Украины уверен, что ПДЧ станет настоящим сигналом для России

сегодня, 14:50
Автор:

Елизавета Черных

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что единственный путем, который приведет к завершению войны на Востоке страны, является вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Такую мысль президент высказал во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает "Украинская правда" 

Зеленский назвал единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Мы преданы реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", — сказал Зеленский. 

Сообщается, что сам Столтенберг выразил обеспокоенность активизацией войск РФ у украинских границ. 

Напомним, что российская агрессия у линии разграничения на Донбассе не снижает обороты. Как информируют в штабе ООС, за прошедшие сутки, 5 апреля, под прицельный огонь противника попали двое украинских бойцов. К сожалению, полученные ранения оказались не совместимыми с жизнью.  Как информируют военнослужащие, боевики палили из запрещенного оружия по позициям украинской армии не менее семи раз. Использовались пулеметы, ручные и не только гранатометы, а также различное стрелковое оружие.

Постоянное нарушение режима тишины на Донбассе беспокоит наших международных партнеров. Особый интерес к делу проявляют политики Германии и Франции. На днях правительства этих стран даже призвали стороны конфликта к проявлению сдержанности в общем заявлении. "Комментарии" решили поинтересоваться, как выглядит эта ситуация для экспертов — пока реакция европейцев (в отличие от тех же Штатов) на войну в Украине весьма сдержана, а Россия продолжает нагнетать ситуацию. Специалисты попытались проанализировать, почему ЕС не может (или не хочет) более жестко отвечать РФ, и какие выводы стоит сделать Украине.





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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/6/7289187/
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