РФ обвинила украинскую армию в гибели 5-летнего ребенка: реакция МИД Украины

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Вечканова Елена
В России снова
активизировалась дезинформационная работа против украинского государства. В
последние дни на территории РФ и ОРДЛО рассказывают о якобы "циничном убийстве маленького
ребенка украинскими военными". В Министерстве иностранных дел Украины подобную
информацию назвали фейковой и манипулятивной.
Оккупанты снова разгоняют фейки о "зверствах ВСУ" на Донбассе. Фото из открытых источников
По словам пресс-секретаря
МИД Олега Николенко, представители ВСУ постоянно придерживаются требований касательно поддержания режима тишины на Донбассе. Среди них — и запрет на
использование беспилотных летальных аппаратов. Однако российские СМИ, как
объясняет Николенко, дружно проинформировали местное население об обратном.
Якобы украинские бойцы осознанно направили беспилотник к мирному населению,
который после контакта взорвался.
Более детально
информационный кейс исследовали сотрудники портала Stopfake.
Как было выяснено
во время журналистского расследования, смерть ребенка действительно
зафиксирована в поселке Александровское Донецкой области. При этом российские оккупанты скрывают
ее реальные причины, сбрасывая ответственность на украинскую армию.
В
действительности же один из местных жителей промышлял сбором всяческого мусора,
среди которого находились и части боеприпасов. Среди груды обломков каким-то
образом, по свидетельствам односельчан, оказалась несработавшая прежде мина. Когда
же ее решил проверить пятилетний ребенок, снаряд взорвался. Ребенок умер на месте.
При этом в соцсетях и многих российских СМИ используются фотографии боеприпасов и даже мальчика из других стран. Всем им по несколько лет, и они не относятся к ситуации на Донбассе.
Как объясняет
Олег Николенко, лже-сообщения об убитых украинцами детях постоянно появляются в
информационном поле России и ОРДЛО. Таким образом отрабатывается один из
элементов гибридной войны и осуществляется попытка разжечь новый конфликт. К
счастью, как отмечает пресс-секретарь МИД, международные партнеры Украины уже давно
не верят подобным провокациям.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что за прошедшие сутки, 5 апреля, на Донбассе обстрелы унесли жизни двух
украинских бойцов. Детали — в нашем материале.
Также на портале вы найдете информацию о том, почему отечественная делегация в ТКГ отказывается от участия в переговорах на территории Беларуси.
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