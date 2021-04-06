РФ обвинила украинскую армию в гибели 5-летнего ребенка: реакция МИД Украины

В России снова активизировалась дезинформационная работа против украинского государства. В последние дни на территории РФ и ОРДЛО рассказывают о якобы "циничном убийстве маленького ребенка украинскими военными". В Министерстве иностранных дел Украины подобную информацию назвали фейковой и манипулятивной.



Оккупанты снова разгоняют фейки о "зверствах ВСУ" на Донбассе. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, представители ВСУ постоянно придерживаются требований касательно поддержания режима тишины на Донбассе. Среди них — и запрет на использование беспилотных летальных аппаратов. Однако российские СМИ, как объясняет Николенко, дружно проинформировали местное население об обратном. Якобы украинские бойцы осознанно направили беспилотник к мирному населению, который после контакта взорвался.

Более детально информационный кейс исследовали сотрудники портала Stopfake.

Как было выяснено во время журналистского расследования, смерть ребенка действительно зафиксирована в поселке Александровское Донецкой области. При этом российские оккупанты скрывают ее реальные причины, сбрасывая ответственность на украинскую армию.

В действительности же один из местных жителей промышлял сбором всяческого мусора, среди которого находились и части боеприпасов. Среди груды обломков каким-то образом, по свидетельствам односельчан, оказалась несработавшая прежде мина. Когда же ее решил проверить пятилетний ребенок, снаряд взорвался. Ребенок умер на месте.

При этом в соцсетях и многих российских СМИ используются фотографии боеприпасов и даже мальчика из других стран. Всем им по несколько лет, и они не относятся к ситуации на Донбассе.

Как объясняет Олег Николенко, лже-сообщения об убитых украинцами детях постоянно появляются в информационном поле России и ОРДЛО. Таким образом отрабатывается один из элементов гибридной войны и осуществляется попытка разжечь новый конфликт. К счастью, как отмечает пресс-секретарь МИД, международные партнеры Украины уже давно не верят подобным провокациям.

Ранее "Комментарии" сообщали, что за прошедшие сутки, 5 апреля, на Донбассе обстрелы унесли жизни двух украинских бойцов. Детали — в нашем материале.

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