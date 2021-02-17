На закрытом заседании СНБО у Зеленского обещают информационную бомбу, – СМИ

Стало известно, какие решения могут принять на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Владимир Зеленский назначил на 19 февраля на Банковой. Об этом сообщается в Telagram-канале "Тайны депутата", который связывают с Офисом Президента.

Фото: ОП

Сообщается, что СНБО готовит настоящую информационную бомбу. На канале порекомендовали приготовиться к возможным решениям отдельным политикам и журналистам, имена которых не уточняются.

Также ранее появлялась информация о том, что СНБО может ввести санкции против дизельного путепровода, который принадлежит соратникам нардепа Виктора Медведчука.

Вчера СБУ объявила о подозрении скандальному блогеру Анатолию Шарию. Его обвиняют в государственной измене и нарушения равноправия граждан по ряду признаков.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака, который владеет телеканалами 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.

После наложения санкций каналы прекратили свое вещание. Президент Зеленский заявил, что они финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды.

Вскоре в Офисе Президента анонсировали закрытое заседание СНБО 19 февраля, на котором будут приниматься жесткие решения для защиты национальной безопасности Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Раде требуют исключить Кравчука из ТКГ.

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