Каналы Медведчука могут вернуться на экраны украинцев

Стало известно, что каналы, связанные с народным депутатом и кумом Путина Виктором Медведчуком (речь идет о каналах 112, NewsOne и Zik, попавших под санкции) могут снова вернуться на экраны украинцев. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью изданию "Обозреватель".

Медведчук. Фото: Liga

По её словам, существует вероятность возвращения этих каналов под другими брендами. То есть у собственников остаются легальные при получении лицензии и оформления каналов на третьих лиц, которые формально не связаны с Виктором Медведчуком или его соратниками.

Кравчук сказала, что содержание телеканала является очень затратным. Она отметила, что даже если журналисты телеканалов получат статусы совладельцев или акционеров канала, вопросы об источниках финансирования все равно будут подниматься.

Депутат сказала, что если Медведчук и его соратники решает создать новый телеканал, то Национальный совет по вопросам теле и радиовещания будет тщательно проверять источники финансирования, чтобы понять, не идут ли деньги из России.

По поводу российской пропаганды на каналах Кравчук заявила, что это вопрос законодательства в целом, ведь не имеет значения на каком канале озвучивают российскую повестку.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского ответили на предложение закрыть канал "Прямой".

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