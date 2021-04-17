На Владимира Путина может повлиять только сила, Россия другого пути переговоров не знает – Кравчук

Ситуация вокруг России и Украины сейчас в пользу Украины, однако нужно быть готовым к любым сценариям. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук (фото из открытых источников)

"На Владимира Путина может повлиять только сила. Потому что Россия другого пути переговоров не знает. Она знает такой путь, где приоритеты России должны доминировать", – сказал он.

По его словам, в Европе и США одинаково оценивают ситуацию и требуют конкретных действий от России.

Напомним, представители высокой власти заявили о вероятном возвращении украинскому государству ядерного статуса. Однако некоторые политики не очень позитивно относятся к подобной инициативе. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, международные партнеры не готовы к такому шагу Украины. Как объясняет политик, курс внешней политики, которого придерживается украинское правительство, весьма четкий. Возвращение Украины к ядерному вооружению не является возможным.

Как сообщали ранее Леонид Кравчук заявил, что США – это единственная страна в мире, которая может помочь Украине справится в противостоянии с Россией. Кравчук заявил, что не стоит возлагать больших надежд на визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию. По его словам, какая-то одна европейская страна не сможет помочь Украине в отношениях с РФ. "Есть одна страна, которую послушает Россия – не потому что она такая добрая, а потому что испугается – Соединенные Штаты Америки", – заявил Кравчук. Кравчук считает, что в данный момент Европа и Америка показывают беспрецедентное единение в отношении России и Украины. Леонид Кравчук заявил, что США – это единственная страна в мире, которая может помочь Украине справится в противостоянии с Россией.





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