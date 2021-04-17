На Владимира Путина может повлиять только сила, Россия другого пути переговоров не знает – Кравчук

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Ольга Чародий
Ситуация вокруг России и Украины сейчас в пользу Украины,
однако нужно быть готовым к любым
сценариям. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"
заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид
Кравчук.
Леонид Кравчук (фото из открытых источников)
По его словам, в Европе и США одинаково оценивают ситуацию и требуют конкретных действий от России.
Напомним, представители высокой власти заявили о вероятном возвращении украинскому государству ядерного статуса. Однако некоторые политики не очень позитивно относятся к подобной инициативе. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, международные партнеры не готовы к такому шагу Украины. Как объясняет политик, курс внешней политики, которого придерживается украинское правительство, весьма четкий. Возвращение Украины к ядерному вооружению не является возможным.
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