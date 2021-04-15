Кравчук прокомментировал вероятность возвращения Украине ядерного статуса

Представители высокой власти заявили о вероятном возвращении украинскому государству ядерного статуса. Однако некоторые политики не очень позитивно относятся к подобной инициативе. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, международные партнеры не готовы к такому шагу Украины, сообщает "Цензор.Нет".



Леонид Кравчук о ядерном статусе Украины. Фото: Апостроф

Как объясняет политик, курс внешней политики, которого придерживается украинское правительство, весьма четкий. Возвращение Украины к ядерному вооружению не является возможным.

Кравчук говорит, что весь цивилизованный мир постепенно приходит к отказу от атомного оружия. Это подтверждают десятки различных документов и подписанных меморандумов. Украина же, стремящаяся в Евросоюз и НАТО, не может "просто так" возвратиться к позиции государства с "ядерным статусом".

По мнению экс-президента, сегодня Украину больше заботит единство и поддержка международного сообщества, в том числе Европы. Поэтому вероятности возвращения или наращивания ядерного потенциала в нашей стране не существует.

Стоит отметить, что некоторые отечественные дипломаты придерживаются кардинально иного мнения. По словам украинского посла в Германии Андрея Мельника, ядерное "самовооружение" Украины способно остановить Путина и умерить имперские аппетиты. Какой еще выход из ситуации предлагает политик, вы можете узнать в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему Леонид Кравчук уверен, что масштабное нападение российской армии на Украину вполне может стать подспорьем для Третьей мировой войны.

Также на портале мы рассказывали о том, как в Кремле отреагировали на призывы многих зарубежных правительств прекратить накалять обстановку у восточной украинской границы. Больше подробностей — в нашей публикации.

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