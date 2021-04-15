Кравчук прокомментировал вероятность возвращения Украине ядерного статуса

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Вечканова Елена
Представители
высокой власти заявили о вероятном возвращении украинскому государству ядерного
статуса. Однако некоторые политики не очень позитивно относятся к подобной
инициативе. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам
Донбасса Леонида Кравчука, международные партнеры не готовы к такому шагу
Украины, сообщает "Цензор.Нет".
Леонид Кравчук о ядерном статусе Украины. Фото: Апостроф
Как объясняет
политик, курс внешней политики, которого придерживается украинское
правительство, весьма четкий. Возвращение Украины к ядерному вооружению не является
возможным.
Кравчук говорит,
что весь цивилизованный мир постепенно приходит к отказу от атомного оружия.
Это подтверждают десятки различных документов и подписанных меморандумов.
Украина же, стремящаяся в Евросоюз и НАТО, не может "просто
так" возвратиться к позиции государства с "ядерным статусом".
По мнению экс-президента,
сегодня Украину больше заботит единство и поддержка международного сообщества,
в том числе Европы. Поэтому вероятности возвращения
или наращивания ядерного потенциала в нашей стране не существует.
Стоит отметить,
что некоторые отечественные дипломаты придерживаются кардинально иного мнения. По
словам украинского посла в Германии Андрея Мельника, ядерное "самовооружение" Украины способно остановить Путина и умерить имперские
аппетиты. Какой еще выход из ситуации предлагает политик, вы можете узнать в нашем материале.
Ранее "Комментарии" сообщали, почему Леонид Кравчук уверен, что масштабное нападение российской армии на Украину вполне может стать подспорьем для Третьей мировой войны.
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