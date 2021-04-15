logo
Русский Українська

BTC/USD

62962.88

ETH/USD

2466.75

LTC/USD

273.84

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук прокомментировал вероятность возвращения Украине ядерного статуса
commentss НОВОСТИ Все новости

Кравчук прокомментировал вероятность возвращения Украине ядерного статуса

Политик считает, что международные партнеры не оценят возвращения Украиной ядерного оружия

сегодня, 16:18
Автор:

Вечканова Елена

Представители высокой власти заявили о вероятном возвращении украинскому государству ядерного статуса. Однако некоторые политики не очень позитивно относятся к подобной инициативе. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, международные партнеры не готовы к такому шагу Украины, сообщает "Цензор.Нет".

Кравчук прокомментировал вероятность возвращения Украине ядерного статуса

Леонид Кравчук о ядерном статусе Украины. Фото: Апостроф

Как объясняет политик, курс внешней политики, которого придерживается украинское правительство, весьма четкий. Возвращение Украины к ядерному вооружению не является возможным.

Кравчук говорит, что весь цивилизованный мир постепенно приходит к отказу от атомного оружия. Это подтверждают десятки различных документов и подписанных меморандумов. Украина же, стремящаяся в Евросоюз и НАТО, не может "просто так" возвратиться к позиции государства с "ядерным статусом".

По мнению экс-президента, сегодня Украину больше заботит единство и поддержка международного сообщества, в том числе Европы. Поэтому вероятности возвращения или наращивания ядерного потенциала в нашей стране не существует.

Стоит отметить, что некоторые отечественные дипломаты придерживаются кардинально иного мнения. По словам украинского посла в Германии Андрея Мельника, ядерное "самовооружение" Украины способно остановить Путина и умерить имперские аппетиты. Какой еще выход из ситуации предлагает политик, вы можете узнать в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему Леонид Кравчук уверен, что масштабное нападение российской армии на Украину вполне может стать подспорьем для Третьей мировой войны.

Также на портале мы рассказывали о том, как в Кремле отреагировали на призывы многих зарубежных правительств прекратить накалять обстановку у восточной украинской границы. Больше подробностей — в нашей публикации.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://censor.net/ua/news/3259860/pytannya_povernennya_yadernogo_statusu_ukrayiny_nyni_ne_stoyit_na_poryadku_dennomu_kravchuk
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ