Кравчук назвал страну, которая может помочь Украине остановить Россию

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Таисия Ерохина
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид
Кравчук заявил, что США – это единственная страна в мире, которая может помочь
Украине справится в противостоянии с Россией. Об этом он сказал в эфире
телеканала "Украина 24".
Леонид Кравчук. Фото из открытых источников
Так, Кравчук заявил, что не стоит возлагать больших надежд на визит
президента Украины Владимира Зеленского во Францию. По его словам, какая-то одна европейская
страна не сможет помочь Украине в отношениях с РФ.
Кравчук считает, что в данный момент Европа и Америка показывают беспрецедентное
единение в отношении России и Украины.
Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства
обороны Украины полковник Кирилл Буданов сообщил, что Россия уже стянула к
украинским границам и на оккупированную территорию 89 тысяч военных. По
данным разведки, до 20 апреля 2021 года Россия разместит у границ Украины и
в оккупированном Крыму более 100 тысяч военных. Сообщается, что РФ привела силы
в усиленный режим, а с прошлого месяца активизировала разведку на территории
Украины.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", в украинской разведке назвали
три варианта действий России против Украины и подчеркнули, что ситуация с
безопасностью остается напряженной. В ГУР Минобороны
считают, что повышение уровня угрозы военных действий со стороны РФ
действительно имеет место, поскольку вблизи украинской границы накапливаются
российские войска.
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