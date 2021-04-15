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Кравчук назвал страну, которая может помочь Украине остановить Россию

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что остановить Россию Украине могут помочь только США

сегодня, 13:19
Автор:

Таисия Ерохина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что США – это единственная страна в мире, которая может помочь Украине справится в противостоянии с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук назвал страну, которая может помочь Украине остановить Россию

Леонид Кравчук. Фото из открытых источников

Так, Кравчук заявил, что не стоит возлагать больших надежд на визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию.  По его словам, какая-то одна европейская страна не сможет помочь Украине в отношениях с РФ.

"Есть одна страна, которую послушает Россия – не потому что она такая добрая, а потому что испугается – Соединенные Штаты Америки", – заявил Кравчук.

Кравчук считает, что в данный момент Европа и Америка показывают беспрецедентное единение в отношении России и Украины.

"Украина не останется одна, если не дай Бог случится какая-то непредвиденная сложная ситуация, — отметил Кравчук. — Украину поддержит и Европа, и США".

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов сообщил, что Россия уже стянула к украинским границам и на оккупированную территорию 89 тысяч военных. По данным разведки, до 20 апреля 2021 года Россия разместит у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военных. Сообщается, что РФ привела силы в усиленный режим, а с прошлого месяца активизировала разведку на территории Украины.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в украинской разведке назвали три варианта действий России против Украины и подчеркнули, что ситуация с безопасностью остается напряженной. В ГУР Минобороны считают, что повышение уровня угрозы военных действий со стороны РФ действительно имеет место, поскольку вблизи украинской границы накапливаются российские войска.


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Источник: https://politics.segodnya.ua/politics/rossiya-boitsya-tolko-odnu-stranu-kravchuk-rasskazal-kto-mozhet-pomoch-ukraine-1519341.html
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