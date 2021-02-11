logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.02.2021

BTC/USD

46188.82

ETH/USD

1778.67

LTC/USD

187.54

НБУ 11.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика На Донбассе боевики ударили по ВСУ беспилотниками и снайперами: есть раненные
commentss НОВОСТИ Все новости

На Донбассе боевики ударили по ВСУ беспилотниками и снайперами: есть раненные

Они били беспилотниками, осколочными гранатами и снайперским огнем

сегодня, 12:30
Автор:

Гриниченко Дима

Российские террористические войска активизировали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе с применением беспилотников, осколочных гранат и снайперского огня. Об этом сообщается в сводке за 10 февраля на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook.

На Донбассе боевики ударили по ВСУ беспилотниками и снайперами: есть раненные

Донбасс. Фото: Google

Сообщается, что за прошедшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, была зафиксирована работа снайперских групп, от огня которых получил ранение один украинский военный. Это произошло вблизи населенного пункта Пески в Донецкой области, на данный момент состояние бойца удовлетворительное.

Также на Приазовье возле села Водяное боевики вели обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле села Верхнеторецкое был зафиксирован огонь из станкового противотанкового гранатомета.

Также были зафиксированы обстрелы из автоматического станкового гранатомета возле села Южное и Золотого-4, где противник запустил беспилотник на позиции ВСУ.

На провокации со стороны боевиков наши военные оказали адекватный ответ и сообщили о многочисленных фактах нарушения режима прекращения огня в ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибли более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и международное сообщество.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко может стать новым премьер-министром Украины.

Читайте также, является ли Разумков конкурентом для президента Зеленского.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1058357147990234
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ