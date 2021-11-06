Берлин и Париж умывают руки: почему Нормандский формат до сих пор на паузе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что треугольник "Украина – Германия – Франция" в рамках нормандского формата не сломался. Хоть немцы и французы и выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Действительно ли "треугольник" работает? Нет ли ощущения, что Берлин и Париж давно играют заодно с Москвой? В ситуации во время интервью порталу "Комментарии" разбирались наши эксперты.

Нормандская четверка. Фото из открытых источников

Все разговоры относительно того, что Украина сохранила прежние отношения с Берлином и Парижем – сказки

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец акцентирует, что позиция Парижа и Берлина всегда строится по принципу "реальная политика" – здесь и сейчас.

"В 2014 году интерес коллективного Запада заключался в том, чтобы не дать Путину уничтожить Украину как государство. И европейцы скрепя сердце, наступив на горло собственной песне, ввели санкции против РФ, потеряв на этом десятки млрд евро. Но сейчас ситуация начинает меняться, причем, достаточно стремительно", – отмечает эксперт.

По его словам, для этого есть ряд объективных факторов.

"Первый – усталость от Украины. Она началась не при президентстве Зеленского, но именно при нем приобрела критические – клинические – формы. Второй фактор вытекает из первого. Отсутствие управленческого опыта Зеленского в значительной мере привело к распаду проукраинской коалиции. Он отметился чередой личных скандалов и конфликтов с западными лидерами. Почти со всеми из них у Зеленкого есть личная история неуспеха. Предыдущего президента США — Трампа — он довел до импичмента. Против Байдена фактически возбудил уголовной дело через ГБР. Канцлера Германии Меркль оскорблял, говоря, что она мало делает для Украины. И так далее. Фактически Зеленский разрушил отношения со всеми нашими западными партнерами. Третий фактор — внешняя ситуация, которая меняется, не зависимо от Украины. Запад нуждается в большем количестве газа, а получить его может лишь из РФ. И весь этот комплекс факторов играет против нас", – резюмирует Тарас Березовец.

По его мнению, МИД Украины при Зеленском потерял субъектность, превратившись, по сути, в одно из подразделений Офиса президента. Глава которого, Ермак, собственно и исполняет функции министра иностранных дел.

"Все разговоры относительно того, что Украина сохранила прежние отношения с Берлином и Парижем – сказки, – уверен Тарас Березовец. – Следует признать, что и Германия, и Франция играют на своей собственной стороне. А их интерес сейчас — подыгрывать Путину".

Сейчас нормандский формат на паузе. Со стороны РФ мы видим отсутствие какого-либо прогресса в урегулировании

В рамках нормандской четверки (Украина, Россия, Германия, Франция) является традиционным вопросом эффективности. Так считает аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко.

"Нормандский формат работает в рамках политического диалога по урегулированию. Опции смены конфигурации формата предлагались. Но пока это остаётся открытым вопросом. Так же, как и новые дипломатические решения", – отмечает аналитик.

По словам Юлии Тищенко, у всех сторон есть свои политические, экономические интересы. И Украина в рамках переговоров должна понимать свои стратегические интересы. Равно как понимать границу и последствия возможных компромиссов, чтобы временные преимущества не стали стратегическими поражениями в долгосрочной перспективе.

"Сейчас нормандский формат на паузе. Со стороны РФ мы видим отсутствие какого-либо прогресса в урегулировании . Очевидно, что необходимо консолидированное давление именно на нее для изменения ситуации", – уверена Юлия Тищенко.

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