"Мы готовы действовать, как только получим приказ": армия вторжения

Контингент быстрого реагирования, сформированный странами Западной Африки из экономического сообщества ЭКОВАС, готов начать военную операцию в Нигере для свержения путчистов и восстановления конституционного порядка в этой стране, но по-прежнему предпочитает мирный вариант урегулирования кризиса, заявил высокопоставленный представитель ЭКОВАС. Об этом сообщают "Комментарии".

Нигер на карте Африки

"Мы готовы действовать, как только получим приказ", — сказал уполномоченный сообщества по политическим вопросам Абдель-Фатау Муса по окончании встречи командующих стран ЭКОВАС в Гане вечером в пятницу, 18 августа. Как заявляет Муса, дата вооруженного вторжения в Нигер уже определена. Он сказал, что в ходе двухдневной встречи в столице Ганы Аккре страны ЭКОВАС обязались предоставить "вооружения и ресурсы" для военной операции. В то же время Муса отметил, что в субботу, 19 августа, в Нигер, возможно, направится дипломатическая миссия, чтобы "продолжать путь к мирному восстановлению конституционного порядка" в этой стране.

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Как утверждает уполномоченный сообщества, если военная хунта Нигера продемонстрирует открытость к мирному решению, то ЭКОВАС откажется от вооруженного вторжения, поскольку это, как он сказал, и так не является для ЭКОВАС предпочтительной опцией.

Переговоры между ЭКОВАС и главой военной хунты Нигера генералом Абдурахманом Тчиани до сих пор не принесли желаемых результатов. Новый президент Нигера Али Махаман Ламине Зейне на фоне нарастающего беспокойства в мировом сообществе заверил, что свергнутому президенту страны Базуму ничто не угрожает.

Напомним, что от поставок урана из Нигера критически зависит атомная энергетика Франции. Последней приписывают ключевое влияние на страны Западной Африки. В свою очередь, по данным СМИ, хунта Нигера может найти поддержку у России, в частности наняв ЧВК "Вагнер".

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