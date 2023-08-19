Алексей Резников прокомментировал свою возможную отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал информацию СМИ о том, что президент ищет ему замену. Об этом сообщают "Комментарии".

Алексей Резников

"Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение (относительно должности — ред.), он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это — временная история для меня. Я не человек, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах и желании читать лекции и заниматься частной практикой", — заявил Алексей Резников в интервью 24 каналу.

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Кроме этого, Резников добавил, что может уволиться и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, которые хотят его отставки".

Ранее "Украинская правда", со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на посту министра обороны. Рассматриваются по меньшей мере два кандидата.

До своего назначения на пост министра обороны Алексей Резников занимал пост вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В 2018 году отвечал за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 со стороны КГГА. А в 2017 году организовывал проведение песенного конкурса "Евровидение" в Киеве со стороны КГГА. До прихода в политику занимался юридической практикой.

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