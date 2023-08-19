Боррель назвал РФ "бензоколонкой с атомной бомбой", реакция России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал Россию "бензоколонкой, у владельца которой есть атомная бомба". Такое мнение он высказал в интервью испанской газете El País, опубликованном в субботу, 19 августа, сравнивая отношения Евросоюза с Китаем и РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Жозеп Боррель

"Китай — не Россия. Китай — настоящий геополитический игрок, а Россия — экономический карлик, она как бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба. Китай слишком важен, чтобы его игнорировать, а также пытаться изолировать. У нас есть разногласия, но это не вызов нашей безопасности, как Россия", — заявил глава европейской дипломатии.

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Комментируя полномасштабную войну России против Украины, он сказал, что "с военной точки зрения Россия потерпела поражение".

- Путин хотел блицкрига, но прошло 18 месяцев, а он обороняется. Его план быстрого завоевания потерпел полное фиаско", — считает Жозеп Боррель. В то же время он указал, что возможности российского диктатора еще не исчерпаны и он будет бросать в огонь войны все новые резервы техники и россиян ради сохранения своей власти и политического влияния.

Также глава европейской дипломатии заявил, что во время российского вторжения в Украину были совершены "военные преступления исторического масштаба, сравнимые только с преступлениями Второй мировой войны". Но "война окончательно подтолкнула Украину на сторону, нежелательную для Путина", поскольку без нее процесс предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС "затянулся бы на годы".

На его нелестную оценку России отреагировали представитель пресс-службы МИДа РФ Мария Захарова, которая не увидела ничего негативного в сравнении РФ с бензоколонкой.

"Наше топливо при нас и мы им еще и торгуем, а ЕСовский бизнес перетек за океан", — заявила она. При этом представитель МИД России сравнила Евросоюз с "банкротом, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам".

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