Может ли Украина возобновить ядерный потенциал: дипломат назвал условие

Вероятная эскалация военного конфликта на Донбассе беспокоит многих украинцев. Ситуацию накаляют также постоянные новости о возможной полноценной атаке РФ на Украину. По словам украинского посла в Германии Андрея Мельника, нашей стране срочно стоит присоединиться к Североатлантическому альянсу. О позиции дипломата сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на немецкое радио.



Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото из открытых источников

Мельник утверждает, что без поддержки западных партнеров Украина может не выстоять против путинской агрессии. По мнению посла, международное общество сделало очень многое для поддержки нашего государства за годы войны с Россией, и это неоспоримый факт.

Однако сейчас, говорит Андрей Мельник, когда возле украинских границ фиксируется значительное количество российских войск, исключительно санкций против РФ уже недостаточно. Украина нуждается в дополнительной помощи от иностранных правительств.



По словам дипломата, лучшим выходом из ситуации будет вступление Украины в НАТО. Посол уверен, что в таком случае российская сторона отступится от желания полноценной войны с нашей страной. К тому же, таким образом Украина официально "внесет лепту" для выстраивания по-настоящему сильной (в том числе, и в военном плане) Европы.

Если же на членство в Североатлантическом альянсе Украина пока не может рассчитывать, Андрей Мельник видит и другой вариант развития событий. Как утверждает посол, украинское правительство может всерьез задуматься о возвращении государству ядерного статуса. Якобы подобное "самовооружение" тоже способно остановить Путина и его имперские аппетиты насчет Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по информации руководителя ЦРУ, российская армия действительно нацелена на полноценное вторжение в Украине. Больше подробностей ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, когда, по предположению экс-советника Путина, может состояться нападение РФ на украинские территории.

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