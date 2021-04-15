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Директор ЦРУ заявил, что Россия готовит вторжение в Украину

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что причиной стягивания войск Россией к границам с Украиной может быть подготовка к вторжению

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что целью стягивания войск России к границам Украины может быть подготовка к масштабному военному вторжению страны-агрессора. Об этом сообщает "Голос Америки".

Директор ЦРУ заявил, что Россия готовит вторжение в Украину

Войска РФ

По его словам, массовое стягивание Россией войск к восточным границам с Украиной и на территорию временно оккупированного Крыма вызывает обеспокоенность. Он отметил, что это может быть способом для запугивания украинского руководства, так и сигналом Соединенным Штатам.

Бернс заявил, что количество войск на границах с Украиной дает основания для того, чтобы предположить подготовку военного вторжения со стороны России. Директор ЦРУ отметил, что союзники США также разделяют обеспокоенность из-за стягивания российских войск, а также сказал, что целью звонка Джо Байдена Владимиру Путину было подчеркивание обеспокоенности Вашингтона по этому поводу.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума". 

Ранее "Комментарии" сообщали о трех возможных вариантах действий России против Украины.

Читайте также, зачем Джо Байдену нужна встреча с Владимиром Путиным. 


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Источник: https://www.golosameriki.com/a/senate-intelligence-hearings-russia/5852999.html?fbclid=IwAR0YHm087L7VV1O5RWMVVrSX5U-SFZ4iAPxQs2l8XxdLDSo0rPTOmckn040
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