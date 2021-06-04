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Главная Новости Политика внутренняя политика «Выжечь это из страны»: Кравчук рассказал, как решить проблему Донбасса
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«Выжечь это из страны»: Кравчук рассказал, как решить проблему Донбасса

Все вопросы будут рассматриваться намного быстрее и качественней, если украинские политики перестанут советоваться с российскими, уверен Кравчук

сегодня, 10:58
Автор:

Вечканова Елена

Военная ситуация на востоке Украины по-прежнему оставляет желать лучшего. Центральные власти пытаются сделать все возможное для достижения мира на Донбассе, но этому мешают многие факторы. По мнению руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, среди них есть и проблемы внутри страны, передает "Украина 24".

«Выжечь это из страны»: Кравчук рассказал, как решить проблему Донбасса

Леонид Кравчук раскритиковал ОПЗЖ за поездки в Москву. Фото: НВ

Одна из них — это разрозненность между нынешними политиками, которые принимают важные для Украины (и Донбасса, в том числе) решения. Кравчук же уверен, что для завершения войны следует быть сплоченными и действовать единым фронтом.

Народных депутатов нынешнего созыва экс-президент сравнивает с героями известной басни — лебедем, раком и щукой, каждый из которых тащит воз в свою сторону, не слушая другого. Также, по словам Леонида Кравчука, иногда в стенах парламента можно услышать то, за что других людей бы судили по статье "госизмена".

Глава делегации подчеркивает, что сегодня в украинской политики есть предатели. Таковыми он считает якобы "оппозицию", которая постоянно демонстрирует ярые антиукраинские, пророссийские настроения.

Леонид Кравчук глубоко возмущен тем, что Украина, как цивилизованная страна, закрывает глаза на постоянные поездки таких "оппозиционеров" (в пример приводит "ОПЗЖ" — ред.) в Москву за консультациями от режима Путина. По мнению экс-президента, после подобных "советов" не стоит ожидать ничего другого, кроме как попытки построить украинское государство по российским нарративам.

Кравчук подчеркивает, что такие действия следует пресекать, "выпаливать из страны", и это поможет консолидировать силы в парламенте. После этого и любые вопросы, в том числе по Донбассу, удастся решать намного быстрее.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что российские политики решили сделать виноватым в якобы срывах переговоров насчет мира на Донбассе именно Леонида Кравчука. Какие претензии предъявляют в Кремле, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какую "комедию", по мнению Кравчука, постоянно ломает Россия, касаясь вопросов войны на востоке Украины.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/10518-nuzhno-vyzhech-eto-iz-ukrainy-kravchuk-nazval-sposob-reshit-problemu-s-donbassom
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