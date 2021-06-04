"Слишком много чести": Кравчук признался о своем отношении к Лукашенко

Самопровозглашенный глава Республики Беларуси Александр Лукашенко лишь пытается выглядеть лидером, на деле им давно не являясь. При этом, по мнению руководителя украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, персоне белорусского диктатора привлечено внимания больше, чем он заслуживает, передает "Украина 24".



Кравчук считает, что лишнее внимание Лукашенко ни к чему. Коллаж: "Комментарии"

Кравчук уверяет, что подобная шумиха вокруг режима Лукашенко делает последнему "слишком много чести". Тем более, что и Украина, и международное общество уже давно дало правдивую оценку этому политику — "самопровозглашенный президент".

По словам Леонида Кравчука, украинской власти ни к чему затевать любые дополнительные споры с Беларусью или зачем-то оправдывать свою позицию. Европейские страны осудили диктаторский режим и применили свои санкции, как и наше государство. Такое поведение Кравчук считает правильным.

Также экс-президент Украины высказался о своем отношении к поклонникам политики "бацьки". Леонид Кравчук говорит, что пропаганда смогла извратить понимание реальных действий Лукашенко для тех, кто его поддерживает. При этом, как говорит глава делегации, Александра Лукашенко никогда нельзя было назвать "голубем мира".

Как объясняет Кравчук, он и сам хорошо знаком с самопровозглашенным лидером РБ. Поэтому может утверждать наверняка, что попытки сохранить остатки Советского Союза или действовать в одной плоскости с Россией были у этого политика с самого начала. Если же люди даже после нынешних действий режима Лукашенко не видят в нем проблемы, то они либо действительно не понимают всей опасности, либо у них "не все в порядке с головой".

При этом Леонид Кравчук отметил, что отношение к населению Беларуси из-за действий диктатора меняться не должно — белорусы остаются близким для украинцев народом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению Кравчука, способно помочь Лукашенко в нынешней ситуации в Беларуси. Подробности — в нашем материале.

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