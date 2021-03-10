Мирный план урегулирования войны на Донбассе: существует ли он взаправду и чего ожидать

Украина вместе с другими партнерами по переговорам в "нормандском формате" закончила подготовку плана мирного урегулирования войны на Донбассе. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-выступления на мероприятии Германского общества внешней политики. Россия же "открестилась", заявив, что представители правительства ни о каком документе никогда не слышали. "Комментарии" решили разобраться в ситуации, посему обратились за объяснениями к экспертам.

В Украине говорят о плане мирного урегулирования войны на Донбассе. Коллаж: "Комментарии"

Немного деталей

По словам Андрея Ермака, план мирного урегулирования дорабатывали в Киеве. Изначально же к созданию документа были допущены представители Франции и Германии. Россия же, судя по заявлениям тамошнего замминистра иностранных дел Андрея Руденко, не была осведомлена о создании любых подобных документов.

Подобные разногласия между участникам "нормандского формата" не возникают впервые, но все равно заставляют задуматься, кому выгоден подобный "разброс" мнений и к чему это может привести.

Россия способна наплевать на Нормандский формат

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда полагает, что заявление Андрея Ермака о готовом плане урегулирования конфликта на Донбассе, как минимум, имеет элементы блефа.

"Под Ермаком в последнее время все активнее шатается кресло руководителя ОПУ, поэтому есть необходимость привлекать к себе внимание", — поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что вопреки бравурным заявлениям официального Киева, "нормандский формат" переживает период очевидной стагнации из-за позиции России.

"И я не вижу возможности его реально перезапустить, — говорит Евгений Магда. — Дело в том, что политически только Россия может себе позволить наплевать на Нормандский формат, остальные его участники такой роскоши лишены. Поэтому Кремль будет "валять ваньку" и сосредоточиваться на раскачивании ситуации в Украине. Ведь лишение нашей страны субъектности остается стратегической задачей Кремля".

Украина может использовать ЕС для давления на Россию

Политический эксперт Дмитрий Воронков отмечает, что для начала анонсированный Украиной "мирный план" хотелось бы увидеть. Но даже на уровне заявлений Ермака возникает ряд вопросов.

"К примеру, почему данный план в целом разрабатывался не Украиной, а Францией и Германией? А Украина, по словам Ермака, лишь внесла какие-то корректировки. Предположительно это может указывать на нежелание Украины выдвигать ту или иную инициативу от себя. И на желание власти сбросить с себя определенную долю ответственности — как перед патриотически настроенными украинцами, так и перед агрессором", — говорит Дмитрий Воронков.

Он также не исключает, что таким образом Украина намеревается использовать европейский авторитет как инструмент влияния на Россию.

"Особенно на фоне заинтересованности Германии и РФ в реализации таких совместных проектов как "Северный поток-2". Тут же всплывает другой вопрос — зачем немцам взваливать на себя эту ответственность, выступая с подобными инициативами? То есть с позиции логики должен быть перекрестный интерес европейцев и Украины, — поясняет Дмитрий Воронков. — И вот тут этим интересом вполне и может быть СП-2. Договоренность с немцами о прекращении Украиной информационной блокировки проекта и публичных призывов к его заморозке".

Политэксперту также непонятно, о каких конкретно "кластерах" говорит Ермак, анонсируя новый план.

"По словам главы ОПУ, проект соответствует принципу Минских соглашений. Соответственно можно предположить, что речь идет об усилении международного присутствия на территории Донбасса в виде мониторинговой миссии ОБСЕ или некого миротворческого контингента. Но в рамках реализации той последовательности действий, на которой настаивает Кремль. То есть сначала выборы, затем граница. Если так, то у меня есть сомнения, что такая инициатива устроит Кремль. Россия будет или настаивать на присутствии своих "миротворцев" и наблюдателей, или просто будет блокировать этот план. Уже сейчас видно, что РФ, заявляя о своем информационном неведении, достаточно настороженно относится к каким-то новым инициативам", — подчеркивает Дмитрий Воронков.

При этом он считает, что украинская власть тут в выигрышном положении.

"В случае согласия РФ на новый (обновленный) план, это может дать надежду на урегулирование конфликта. В случае же отказа Кремль фактически сбрасывает с Украины это бремя ответственности, — поясняет эксперт. — И когда украинский народ и политикум в очередной раз будут упрекать власть в бездействии или отсутствии результатов по Донбассу, эти претензии легко нивелируется показательным нежеланием Кремля заканчивать войну. Именно поэтому Ермак, возможно, акцентирует, что именно РФ теперь должна показать — хочет она мира или продолжения войны".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в НАТО собираются пересмотреть дипломатические отношения с Россией, и не в первую очередь из-за её военной агрессии в Украине.

Также на портале можно узнать, что имел в виду президент Владимир Зеленский, заявив, что готов встретиться отдельно с главой каждого государства-участника "нормандского формата".

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