В ТКГ объяснили громкое заявление Зеленского о Путине и Донбассе

В украинской делегации в минской ТКГ объяснили громкое заявление президента Украины Владимира Зеленского о его намерении встретиться с каждым из лидером нормандской четверки, чтобы ускорить мирный процесс на Донбассе. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: EPA

По его словам, заявление Зеленского не говорит о том, что он собрался вести переговоры с Путины один на один. Гармаш отметил, что несмотря на это, после заявления украинского президента глава Кремля окажется в сложной ситуации.

Он сказал, что скорее всего, Зеленский имел в виду не Путина, а в первую очередь лидеров Германии и Франции, которые участвуют в переговорах по Донбассу.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства её прямого военного вторжения на территорию Украины.

С 2014 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в трехсторонней контактной группе в Минске между Украиной и Россией, как участниками конфликта, и представителями ОБСЕ, которые выступают в качестве посредников и модераторов.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума", президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия начала масштабную мобилизацию войск на Донбассе.

Читайте также о создании центра противодействия дезинформации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!