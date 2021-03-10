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В ТКГ объяснили громкое заявление Зеленского о Путине и Донбассе

Путин будет в очень сложной ситуации

сегодня, 14:10
Автор:

Гриниченко Дима

В украинской делегации в минской ТКГ объяснили громкое заявление президента Украины Владимира Зеленского о его намерении встретиться с каждым из лидером нормандской четверки, чтобы ускорить мирный процесс на Донбассе. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

В ТКГ объяснили громкое заявление Зеленского о Путине и Донбассе

Фото: EPA

По его словам, заявление Зеленского не говорит о том, что он собрался вести переговоры с Путины один на один. Гармаш отметил, что несмотря на это, после заявления украинского президента глава Кремля окажется в сложной ситуации. 

Он сказал, что скорее всего, Зеленский имел в виду не Путина, а в первую очередь лидеров Германии и Франции, которые участвуют в переговорах по Донбассу. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. 

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства её прямого военного вторжения на территорию Украины.

С 2014 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в трехсторонней контактной группе в Минске между Украиной и Россией, как участниками конфликта, и представителями ОБСЕ, которые выступают в качестве посредников и модераторов. 

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума", президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия начала масштабную мобилизацию войск на Донбассе.

Читайте также о создании центра противодействия дезинформации. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/8439-putin-budet-v-slozhnoy-situacii-v-tkg-obyasnili-gromkoe-zayavlenie-zelenskogo
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