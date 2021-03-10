НАТО пересмотрит дипломатические отношения с Россией — Столтенберг

Дипломатические отношения между Россией и Североатлантическим Альянсом могут измениться. По крайней мере, генсек организации Йенс Столтенберг призывает представителей НАТО к пересмотру отдельных соглашений. Об этом он заявил во время онлайн-выступления в Стэнфордском университете. О событии сообщает "Зеркало недели".

НАТО пересмотрит свои отношения с Россией. Фото из открытых источников

По мнению чиновника, различные документы о стратегическом сотрудничестве с РФ были заключены много лет назад. За это время в Кремле приняли много неоднозначных решений, среди которых и те, что вызвали осуждение всего мирового сообщества — в том числе военная агрессия в Украине и аннексия Крыма. Столтенберг уверен: пришло время создать новую стратегию для НАТО, в которой обязательно поменяется несколько ключевых моментов.

Новая концепция действия Альянса появится в 2022 году. Помимо дипломатических отношений с Россией генеральный секретарь НАТО призывает пересмотреть климатические проблемы, а также сотрудничество с Китаем. Как утверждает Столтенберг, в мире увеличивается общее влияние КНР, так что страна вполне способна создать определяющий фактор для продолжения всего трансатлантического партнерства.

По предположениям Йенса Столтенберга, начало работы над новой стратегией НАТО положит саммит участников Альянса в 2021 году.

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